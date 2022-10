Bimbo precipitato dalle scale, assolta insegnante di sostegno accusata di omicidio colposo: “La fine di un incubo”

Arriva un importante sviluppo relativo alla vicenda tragica di Leonardo, il bimbo di cinque anni precipitato dalle scale della scuola primaria “Pirelli” di Milano a ottobre 2019 dopo essere salito in piedi su una sedia, deceduto dopo l’impatto. All’epoca dei fatti è stata accusata in concorso di omicidio colposo l’insegnante di sostegno Orsola Caputo.

Quest’ultima è stata assolta, come riporta Il Corriere della Sera, in quanto secondo il Tribunale di Milano “il fatto non costituisce reato”. Lo ha reso noto l’avvocato della difesa, Michele Sarno, il quale ha dichiarato che per la sua assistita “è la fine di un incubo”.

La Procura, ha spiegato ancora il legale, “ha riconosciuto che lei non ha avuto alcuna responsabilità” nell’accaduto. La tesi difensiva quindi è stata sposata anche dall’accusa che, oggi, ha chiesto l’assoluzione, confermata dalla Corte. Orsola Caputo è stata l’unica delle tre indagate a scegliere il processo ordinario. L’altra maestra finita a processo, dopo una prima condanna in abbreviato, è stata assolta in Appello, mentre un’assistente scolastica ha patteggiato una condanna a due anni.

Incidenti a scuola, la responsabilità dei docenti

L’episodio ha avuto grande risonanza mediatica, così come ogni fase del processo alla docente. Resta da vedere se questa decisione creerà effettivamente un precedente per casi simili. Di recente i docenti hanno espresso, tra i commenti di un nostro articolo a proposito di fatti di violenza e incidenti avvenuti tra le mura scolastiche, grande preoccupazione per i rischi giudiziari che corrono in quanto responsabili degli alunni.