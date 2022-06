Bloccato in casa, grazie all’autoscala dei vigili del fuoco riesce ad arrivare agli esami

Una scena che difficilmente dimenticherà nella sua vita. Matteo, un giovane studente di Bolzano atteso questa mattina dall’esame di terza media, per un curioso caso, è rimasto bloccato in casa per via di un guasto al portone. Tentativi inutili quelli di aprire la porta e uscire, nemmeno con l’intervento di un servizio chiavi. Così, l’unica soluzione per Matteo è stata quella di chiamare i vigili del fuoco e grazie al loro tempestivo intervento, il 14enne, con un’autoscala montata sul balcone di casa, è riuscito a scendere e arrivare a scuola in tempo per partecipare alla prova scritta.