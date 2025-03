Bolzano investe nell’istruzione: 53 milioni per una scuola media ultramoderna

Bolzano punta sull’istruzione con un investimento da 53 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola media in lingua tedesca. Il progetto prevede una struttura innovativa da nove piani, cinque in superficie e quattro sotterranei, con spazi all’avanguardia per studenti e docenti.

Un investimento senza precedenti

Come riporta Il Corriere, l’opera, attesa da vent’anni, sarà finanziata in gran parte dal Comune, che ha accantonato circa 43 milioni di euro nel tempo. Un importo significativo, soprattutto se confrontato con la condizione degli edifici scolastici in altre parti d’Italia, dove il recente rapporto di Cittadinanza Attiva segnala crolli e strutture prive di certificati di agibilità.

La nuova scuola avrà una superficie netta di 8.758 metri quadrati, con 6.528 destinati all’area didattica e 2.230 alla palestra. Oltre ai 35,3 milioni per i lavori, sono stati stanziati 13,1 milioni per spese accessorie (IVA, collaudi, imprevisti) e 4,7 milioni per arredi moderni, tra cui macchinari di ultima generazione per i laboratori.

Struttura all’avanguardia

Il plesso ospiterà 300 studenti suddivisi in 30 classi, comprese aule speciali per arte, scienze, lingue e tecnica, una biblioteca, una cucina didattica e uffici amministrativi. I piani sotterranei includeranno una mensa da 110 posti, un’aula magna da 180 sedute modulari, archivi e depositi. La palestra, con sei spogliatoi, sarà accessibile anche agli studenti della Libera Università di Bolzano.

L’investimento per questa scuola non è un caso isolato. A Bolzano sono in corso altri progetti per la ristrutturazione di tre istituti, con un finanziamento complessivo di 70 milioni di euro.