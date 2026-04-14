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14.04.2026

Bonus Nuovi Nati 2026, al via le domande all’INPS per il contributo da 1.000 euro: ISEE non superiore a 40mila euro

Lara La Gatta
Indice
I requisiti economici: il nuovo calcolo dell’ISEE
Chi può presentare domanda
Termini e modalità di invio
Erogazione e monitoraggio dei fondi

L’INPS, con la circolare n. 45 del 10 aprile 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’annualità 2026 del Bonus nuovi nati, l’agevolazione una tantum introdotta per sostenere le famiglie e incentivare la natalità,. Il contributo, pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, mira a fornire un supporto economico immediato per le spese legate ai nuovi arrivi in famiglia.

I requisiti economici: il nuovo calcolo dell’ISEE

Per accedere al beneficio, il nucleo familiare deve possedere un ISEE non superiore a 40.000 euro. Una delle novità più rilevanti riguarda l’applicazione di un “ISEE specifico”, calcolato neutralizzando gli importi percepiti per l’Assegno Unico e Universale (AUU). In pratica, dal valore ISEE viene sottratta la quota relativa all’Assegno Unico rapportata al parametro della scala di equivalenza, permettendo così a un numero maggiore di famiglie di rientrare nella soglia dei 40.000 euro.

Chi può presentare domanda

Il bonus spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno (di lungo periodo, per ricerca o per lavoro superiore ai sei mesi), a condizione che siano residenti in Italia.

Il requisito della residenza deve sussistere ininterrottamente dalla data dell’evento (nascita o adozione) fino al momento della presentazione della domanda. Per l’anno 2026, il contributo riguarda i figli nati, adottati o in affidamento preadottivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Termini e modalità di invio

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, solitamente quello convivente con il minore, esclusivamente in via telematica attraverso i canali INPS. Il termine per l’invio è fissato, a pena di decadenza, entro 120 giorni dall’evento (nascita, ingresso in famiglia o trascrizione dell’adozione). Per gli eventi avvenuti prima dell’apertura ufficiale del servizio online, i 120 giorni decorreranno dalla data di pubblicazione del messaggio che annuncerà l’operatività del sistema.

In proposito, il messaggio è stato pubblicato oggi, 14 aprile.

Erogazione e monitoraggio dei fondi

Il bonus è esente da tassazione, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo. L’INPS procederà all’erogazione seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, che per il 2026 ammontano a 360 milioni di euro.

In caso di rischio di scostamenti di spesa, il Ministero potrà rideterminare l’importo del bonus o i requisiti ISEE per garantire la copertura finanziaria.

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