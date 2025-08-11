Bonus psicologo 2025, domande dal 15 settembre al 14 novembre 2025

Torna anche per il 2025 il bonus psicologo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 è stato infatti pubblicato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 10 luglio 2025, relativo alla ripartizione delle risorse per il “bonus psicologo” per gli anni 2024 e 2025, e all’introduzione di correttivi per un utilizzo più efficiente del contributo.

In accordo con il Ministero della Salute, l’INPS ha comunicato che dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il bonus psicologo, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, scegliendo una delle seguenti opzioni:

Portale INPS (www.inps.it) – accesso diretto da parte del cittadino con SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS. Il servizio è disponibile seguendo il percorso:

Sostegni, Sussidi e Indennità → Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità → Strumenti → Vedi tutti → Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Contact Center Multicanale – chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (a pagamento da rete mobile, secondo la tariffa del proprio operatore).

Il decreto del 10 luglio 2025 stabilisce che, al momento della domanda, il richiedente deve possedere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori dettagliate istruzioni operative.