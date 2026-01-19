Bonus scuole paritarie 2026: A chi spetta, tempi e modalità

Con l’entrata in vigore della legge finanziaria n° 199 del 30 dicembre del 2025, all’art. 1 comma 519 è stata stanziata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di riconoscere alle famiglie che hanno uno o più figli iscritti e frequentanti le scuole paritarie di primo grado o il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. Sono escluse dal contributo le scuole dell’infanzia e primarie.

Requisiti

Per l’anno 2026, il Ministero dell’istruzione e del merito, incaricato di gestire le risorse e definire i criteri per accedere all’agevolazione riconosce, alle famiglie con un ISEE non superiore a 30.000 euro, un contributo economico fino a un massimo di 1500 euro per ciascun alunno.

Criteri per l’attribuzione del contributo

L’importo di 1500 euro non è per tutte le famiglie che hanno uno o più figli iscritti alle scuole paritarie, ma sarà riconosciuto secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell‘ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

Modalità per ricevere il contributo

Sarà cura del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanare un decreto nel quale dovrà indicare i tempi e le modalità come richiedere il contributo ed eventuali documenti da allegare.