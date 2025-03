Mobilità, bonus Salva Docenti di massimo 5mila euro per chi non ottiene il trasferimento: la proposta del Cnddu

Da poco è stato pubblicato il Rapporto mondiale sui salari dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), agenzia specializzata delle Nazioni Unite. L’edizione 2024-25 del rapporto analizza le tendenze dei salari a livello globale, regionale e nazionale, aggiornando i dati sugli andamenti salariali negli anni 2023 e 2024 ed esaminando la situazione delle disuguaglianze salariali a livello globale, regionale e nazionale.

Stipendi italiani, perso l’8,7% del potere d’acquisto

Come riporta La Repubblica, dall’indagine emerge il fatto che i salari degli italiani hanno perso l’8,7% di potere d’acquisto negli ultimi 17 anni, tra 2008 e 2024. A soffrire di più nell’ultimo triennio sono i lavoratori a basso reddito. Quelli su cui l’inflazione colpisce duro, perché per il 60% spendono in alimentari, affitti e appunto bollette.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, visti questi dati poco incoraggianti, ha espresso forte preoccupazione in merito alle condizioni economiche dei docenti fuorisede e non: “In questi giorni sono state compilate da molti docenti le domande di Mobilità 2025/2026, con la speranza di poter riavvicinarsi al proprio nucleo familiare e sede di residenza. Tanti insegnanti assunti con la legge 107/2015 non hanno al momento ancora avuto la possibilità di rientrare nelle proprie province. In particolare il malcontento si registra principalmente nella classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche, in quanto negli ultimi dieci anni pochi fortunati sono riusciti a ricongiungersi con i propri cari”.

L’idea

“In media, facendo una stima approssimativa, ciascun fuorisede per il proprio mantenimento (vitto; alloggio; acqua; elettricità; combustibili; spese di trasporto; servizi sanitari) avrà superato i 120 mila euro nell’arco di dieci anni; soldi che sono stati sottratti alle famiglie, ingenerando impossibilità di risparmio o impiego in progetti sul lungo periodo”, aggiungono.

Ecco la loro proposta: “Indubbiamente c’è un avanzamento della povertà in una fascia di popolazione che sembrava per certi versi ‘protetta’; duole dirlo ma non è più così e se i costi della vita continueranno a crescere in modo così incontrollato, gli stipendi non copriranno neanche la metà di quanto sarà necessario per garantirsi l’essenziale in una città diversa da quella di residenza. Per alleviare una simile situazione di emergenza sociale, sarebbe opportuno facilitare il più possibile la mobilità o prevedere delle ulteriori misure per sostenere i redditi come, per esempio potrebbe essere un Bonus ‘Salva Docenti 2025’, con oscillazione max 5.000 euro – min. 2.000 euro annui netti, per coloro che non riescono ad ottenere il trasferimento, da calcolarsi in rapporto alla durata massima di dieci anni nella permanenza fuorisede”.