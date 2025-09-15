Bonus psicologo da oggi. Ma fondi insufficienti

Parte oggi, lunedì 15 settembre, il Bonus psicologo per il quale si potrà presentare la domanda all’Inps

Due mesi di tempo a disposizione per richiederlo, mentre l’importo massimo per i redditi più bassi è pari a 1500 euro, al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica.

Per il 2025 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro e, secondo gli osservatori, si prevede un boom di richieste, come del resto segnala il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), secondo il quale in Italia ci sarebbero 5 milioni di persone che hanno bisogno di un aiuto psicologico ma che non possono ottenerlo per motivazioni economiche.

Tuttavia, a fronte di tale massa di persone, con le somme stanziate, secondo le stime Inps, potranno ottenere questo servizio, non oltre 6.300 richiedenti. Lo scorso anno, infatti, sono pervenute 400.505 domande e sono riusciti ad ottenere il bonus poco più di 3.300 richiedenti.

Dunque risorse insufficienti, a fronte di una misura sempre più richiesta e i cui benefici sono evidenti: il bonus, oltre a vantaggi in termini di salute psicologica, avrebbe pure portato a una diminuzione dei giorni di malattia e di assenza dal lavoro con un risparmio, solo per il 2022, pari a 312 milioni di euro e si stima che si potrebbero raggiungere i 21 miliardi, pari all’1% del Pil, se il dato fosse parametrato sull’intera popolazione italiana con disturbi psicologici che necessita di terapie.

In ogni caso, fa sapere l’Inps, il richiedente deve avere un Isee inferiore a 50mila euro, mentre l’importo massimo che si può erogare è 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a15mila euro, 1.000 euro per chi ha un Isee tra i 15mila e i 30mila euro e 500 euro per chi ha un Isee tra i 30mila e i 50mila euro.

Le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.