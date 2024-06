Bridgerton a scuola: quando i personaggi della serie Netflix entrano in aula – GALLERY

Bridgerton a scuola: quando i personaggi della serie Netflix entrano in aula...

Immaginate un mondo in cui i personaggi dell’amata serie Netflix Bridgerton si trasformano in figure chiave di una scuola moderna. Ecco come li abbiamo immaginati.





















La Regina: la dirigente scolastica despota

Nel mondo scolastico, la Regina diventa la dirigente scolastica inflessibile. È la figura autoritaria che ha sotto controllo ogni cosa e dalla cui decisione dipendono le sorti di studenti e insegnanti. Con un solo cenno, può cambiare la vita di chiunque, rendendola temuta e rispettata al contempo.

Lady Violet: la prof dolce e comprensiva

Lady Violet si trasforma nella professoressa che tutti gli studenti adorano. È comprensiva, amorevole e sempre pronta a credere alle scuse degli alunni, anche le più strampalate. La sua dolcezza e disponibilità la rendono un punto di riferimento sicuro per chiunque abbia bisogno di un consiglio o di un po’ di conforto.

Lady Danbury: la docente prossima alla pensione

Lady Danbury diventa la docente anziana, prossima alla pensione, che sa sempre come mediare tra la dirigente scolastica e i colleghi. Con saggezza ed esperienza, riesce a dare “un colpo al cerchio e uno alla botte”, mantenendo l’equilibrio nel corpo docente e guadagnandosi il rispetto di tutti.

Anthony Bridgerton: il docente appena entrato di ruolo

Anthony Bridgerton, invece, è il giovane docente appena entrato di ruolo, che sente tutta la responsabilità di rappresentare i colleghi precari. Ha una missione chiara: portare avanti idee innovative e sostenere i suoi studenti e colleghi con passione e determinazione.

Benedict Bridgerton: il prof di arte e disegno

Benedict Bridgerton è il professore di arte e disegno. Ama il suo lavoro e vive la vita con filosofia. La sua creatività e il suo spirito libero ispirano gli studenti a esplorare il loro lato artistico e a esprimere sé stessi senza timore.

Colin Bridgerton: il prof di letteratura con un sogno

Colin Bridgerton prende il ruolo del professore di letteratura che, da anni, coltiva il sogno di pubblicare il suo libro. La sua passione per la scrittura e la letteratura è contagiosa, e incoraggia i suoi studenti a seguire i propri sogni, nonostante le difficoltà.

Eloise Bridgerton: la docente attivista

Eloise Bridgerton diventa la docente attivista, sempre pronta a difendere i diritti dei colleghi e a sfidare la presidenza. È la voce degli insegnanti, impegnata in continue battaglie per migliorare le condizioni di lavoro e l’ambiente scolastico.

Brimsley: il collaboratore scolastico in disparte

Brimsley è il collaboratore scolastico che sembra sempre in disparte, ma in realtà sa tutto di tutti. Interviene nei momenti opportuni, fornendo informazioni cruciali e supporto quando meno te lo aspetti.

Lady Whistledown: la collaboratrice del dirigente

Infine, Lady Whistledown è la collaboratrice del dirigente, famosa per la sua capacità di annotare ogni dettaglio di ogni singola situazione di cui viene a conoscenza. Con la sua meticolosità, riesce a mantenere il dirigente informato su tutto ciò che accade nella scuola, spesso con un tocco di mistero.