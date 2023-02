Bullismo, Psicologi Toscana: “Fenomeno acuto, c’è una crisi di valori educativi”. La diretta della Tecnica della Scuola (7 febbraio ore 10,30)

“Quello del bullismo e del cyberbullismo è un fenomeno acuto, nonostante si manifesti da anni, assistiamo a ripetute escalation che non devono essere sottovalutate. Siamo probabilmente davanti a una crisi del sistema dei valori educativi, del senso di rispetto e dei sentimenti verso l’altro. Una questione che ci coinvolge tutti, come società intera”.

Lo afferma Maria Antonietta Gulino, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, dopo l’allarme lanciato dal procuratore generale presso la corte d’appello, Luciana Piras, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Le vittime spesso possono non avere gli strumenti necessari per recuperare psicologicamente dopo essere state aggredite. Occorre – aggiunge Gulino – dare un supporto tempestivo a tutti quei minori che rimangono vittime di episodi di bullismo fisico o virtuale, ma anche ai responsabili, spesso molto giovani anche loro. La figura degli psicologi nelle scuole è più che mai fondamentale, per offrire una risposta adeguata a coloro che si ritrovano ad aver bisogno di ascolto e supporto”.

“In più dobbiamo lavorare sulla prevenzione, attraverso un’educazione al digitale, spazi di aggregazione, attraverso un’informazione trasversale giovani-famiglia-scuola”.

L'evento della Tecnica della Scuola (7 febbraio)

Si avvicina il terzo appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (classi dalla terza media al quinto anno delle superiori): Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, consigli pratici su come contrastare un fenomeno in crescita.

Il prossimo 7 febbraio dalle ore 10:30 alle 12:00, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ci confronteremo insieme sui temi dei diritti, della dignità sociale, dell’uguaglianza, del contrasto ad ogni forma di denigrazione e privazione e della sicurezza in rete, alla luce degli articoli della nostra Costituzione, 2, 3, 9, 15, 28, 30, 33, 34, 38.

Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E in questa occasione rimangono sempre più in vista i numeri di un fenomeno che sembra difficile estirpare. Si stima infatti che nel mondo siano 246 milioni i bambini e gli adolescenti vittime di una qualche forma di bullismo.

Tutti gli ospiti dell’evento

Lisa Di Berardino , vice questore della polizia postale e delle comunicazioni, Centro operativo sicurezza cibernetica di Milano;

, vice questore della polizia postale e delle comunicazioni, Centro operativo sicurezza cibernetica di Milano; Daniele Manni , docente di informatica e auto-imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, vincitore del ‘Global Teacher Award 2020’ (primo italiano a riuscirci) e tra i promotori della startup Mabasta, contro il bullismo, premiata dal Presidente della Repubblica Mattarella;

, docente di informatica e auto-imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, vincitore del ‘Global Teacher Award 2020’ (primo italiano a riuscirci) e tra i promotori della startup Mabasta, contro il bullismo, premiata dal Presidente della Repubblica Mattarella; Mirko Cazzato, Studente dell’anno 2021, co-fondatore e team leader della ‘startup’ sociale ‘MaBasta-Movimento anti bullismo animato da studenti adolescenti’, selezionato nella Top 10 mondiale del “Global Student Prize”, risultato tra i dieci studenti più impattanti al mondo per l’impegno sociale.

A partecipare all’evento Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’ e Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace e Rodolfo Marchisio, pedagogista, esperto di cittadinanza digitale e di cyberbullismo. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l'evento?

