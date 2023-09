Buoni libro 2023/24, per il Comune di Roma domande online fino al 2 ottobre

Fino al 2 ottobre prossimo sarà possibile inviare la propria domanda per i buoni libri destinati agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e, da quest’anno, anche agli iscritti e alle iscritte ai percorsi di istruzione e formazione professionale (Ie FP), appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

I buoni potranno essere spesi nelle librerie convenzionate con Roma Capitale e riguardano, oltre ai libri di testo cartacei o digitali, anche l’acquisto di dizionari e libri di narrativa, sussidi digitali, notebook, tablet, software, usb e stampanti.

“Anche quest’anno confermiamo un impegno importante per i buoni libro, una misura che riteniamo essenziale per garantire maggiore parità nel diritto allo studio e per contrastare concretamente le diseguaglianze”. A dichiararlo è l’Assessora alla Scuola Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, che ha aggiunto: “Da quest’anno inoltre facciamo un passo avanti in tema di opportunità ed inclusione: gli uffici relazione con il Pubblico (URP) e i Punti Roma Facile (PRoF) saranno a disposizione per facilitare la presentazione della domanda a quelle famiglie che hanno difficoltà ad accedere a Internet. Voglio ringraziare inoltre i consiglieri Ciani e Fermariello che hanno collaborato a rendere sempre più efficace questo strumento”.

Per la richiesta del buono libro, occorre inviare l’istanza esclusivamente online accedendo all’apposito servizio Domanda Buono libro digitale.