Burioni: “Se un’insegnante dice che la mascherina è inutile, la scuola italiana ha problemi ben più gravi del COVID”

Si ritorna a parlare di mascherine a scuola e a farlo è il virologo Roberto Burioni con un commento sul suo profilo Twitter. Il professore a ha affermato: “E’ dimostrata, per l’ennesima volta, l’utilità della mascherina negli ambienti scolastici. Quando si smette di portarla i casi salgono. Questo non vuole dire che si debba obbligare gli studenti a portare la mascherina, ma dire che è inutile è una bugia”.

Burioni ha avvalorato la sua tesi allegando lo studio dell’Università di Harvard pubblicato su ‘Nejm’ che ha preso in esame i distretti scolastici dell’area metropolitana di Boston. Secondo il documento, dopo 15 settimane dalla revoca della mascherina a scuola, i ricercatori hanno osservato un aumento di 11.901 casi tra studenti e personale.

“In altre parole, un conto è la legittima scelta politica di tornare a una vita normale, un conto è affermare che le mascherine non funzionano. Le sigarette sono in vendita, ma non si può dire che fanno bene. Dovrebbe essere superfluo, ma aggiungo anche che queste non sono mie opinioni e non dovete essere d’accordo sull’utilità della mascherina. Sono dati oggettivi che dovete o accettare, o confutare con degli esperimenti che dimostrano il contrario. La scienza – conclude – non è democratica”.

Burioni contro gli insegnanti: “Se una docente non crede alla scienza, la scuola ha problemi più gravi del Covid”

Non si sono fatte mancare le polemiche, soprattutto da parte del corpo docente e la risposta del dott. Burioni.

A un commento di un profilo, presumibilmente di un’insegnante, che elenca i motivi per i quali Burioni sbaglia, il virologo ha risposto: “Se una INSEGNANTE afferma che la mascherina è inutile sulla base della sua esperienza personale di fronte a un lavoro scientifico rigorosissimo che afferma il contrario il Dott. Burioni sa che 1) la scuola italiana ha problemi ben più gravi del COVID”.