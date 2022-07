Calendari scolastici 2022/23, la cartina aggiornata con tutte le date deliberate in ogni Regione

Le Regioni hanno ormai deliberato in merito ai calendari del prossimo anno scolastico 2022/23, stabilendo dunque l’inizio e la conclusione delle lezioni, oltre ai periodi di sospensione delle attività didattiche che si aggiungono ai giorni di festività stabiliti a livello nazionale.

Le singole scuole hanno poi la possibilità di apportare modifiche ai calendari, come prevedere sospensioni delle lezioni in occasione dei vari ponti non deliberate a livello regionale oppure anche anticipare l’avvio dell’anno scolastico per motivate ragioni, nel rispetto comunque dei 200 giorni necessari ad assicurare la validità dell’anno scolastico.

Festività nazionali

Le festività nazionali sono:

tutte le domeniche;

1° novembre: festa di tutti i Santi;

8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione;

25 dicembre: Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1° gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: lunedì dell’Angelo;

25 aprile: Anniversario della Liberazione;

1° maggio: Festa del lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Calendari scolastici regionali

Nella cartina dell’Italia abbiamo riportato tutte le date deliberate dalle Regioni.

Ricordiamo che in tutte le Regioni le attività nelle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2023.