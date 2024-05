Calendario scolastico 2024/25, in Molise si torna sui banchi il 12 settembre

La Giunta regionale del Molise ha approvato il calendario scolastico 2024/2025.

L’inizio delle attività didattiche è previsto per giovedì 12 settembre 2024, mentre la conclusione è fissata per sabato 7 giugno 2025 (il 28 per le scuole dell’infanzia).

Oltre alle festività nazionali, queste le sospensioni delle attività didattiche previste:

sabato 2 novembre (ponte commemorazione defunti)

sabato 7 dicembre (ponte Immacolata Concezione)

da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 (vacanze di Natale)

da lunedì 3 marzo 2025 a mercoledì 5 marzo 2025 (festività di Carnevale)

da giovedì 17 aprile 2025 a martedì 22 aprile 2025 (vacanze di Pasqua)

sabato 26 aprile 2025 (Ponte Festa della Liberazione)

venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 (ponte festa del Lavoro).

La Giunta sottolinea l’importanza di sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza nelle scuole e invita, pertanto, le istituzioni scolastiche del territorio regionale a voler dedicare le attività didattiche del 31 ottobre anche alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, secondo modalità rimesse all’autonoma determinazione di ciascuna istituzione.