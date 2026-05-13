Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 13 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
13.05.2026

Continuità didattica sul sostegno per il 2026/27: A chi spetta e a chi no la conferma

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Tempi per l’effettuazione della conferma
Condizioni per la conferma
Docenti confermati
Docenti non confermati
Fruibilità della conferma

La conferma dei docenti di sostegno, in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 per l’anno scolastico 2026/2027, al fine di garantire la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, spetta ai docenti che hanno prestato servizio sul sostegno nell’ a. s. 2025/2026.

Tempi per l’effettuazione della conferma

La conferma dei docenti sul sostegno avviene temporalmente dopo che l’amministrazione abbia completato le operazioni concernenti, il personale di ruolo e il personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Condizioni per la conferma

La conferma dei docenti di sostegno avviene a condizione che siano stati in servizio con contratto a tempo determinato o fino al 31 agosto del 2026 o fino al 30 giugno del 2026, anche su spezzone, nell’anno scolastico 2025/2026 escluso i docenti in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 con contratto su supplenze temporanee.

Docenti confermati

Sono confermati per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti di sostegno in possesso della specializzazione riferita allo specifico grado per il quale sono in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 indipendentemente se individuati da Gae, GPS, GI anche di scuole viciniori o interpello e i docenti di ruolo che nell’a.s. 2025/2026, abbiano usufruito della normativa prevista dall’art. 47 o 70 del CCNL e che esprimano la volontà di usufruire del medesimo istituto contrattuale.

Docenti non confermati

Non possono essere confermati per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza 1/09/2026, i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore all’1/09/2026 che non abbiano superato il periodo di prova e i docenti in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2025/2026, ma con supplenze temporanee.

Fruibilità della conferma

La conferma dei docenti su posto di sostegno è fruibile esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione dei contratti a tempo determinato per cui non si applica nelle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

conferma sostegnodocente di sostegno

Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, regole e modalità per la continuità didattica: istanze dal 16 al 29 luglio 2026

Docenti sostegno continuità didattica: nuove regole 2026/27

Docente riconfermato dalla famiglia, Trapanese: “La scelta si lega alla disperazione dei genitori”

Sostegno, cosa cambia? Nuovo Pei digitalizzato, 60mila prof specializzati, bis precari giudicati dai genitori. L’anteprima del sottosegretario Frassinetti

Conferma docente sostegno: Prorogata la disposizione per il biennio2026/2028

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Continuità didattica sul sostegno per il 2026/27: A chi spetta e a chi no la conferma

Salvatore Pappalardo

Giugno sindacale caldo contro la riforma dell’istruzione tecnica: stop di Flc e Unicobas alle prestazioni aggiuntive del personale

Reginaldo Palermo

Cattedre orario esterne, alcune scuole le stanno già assegnando commettendo un evidente errore

Lucio Ficara

Mini call veloce 2026: come funziona e chi può presentare la domanda

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata