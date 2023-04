Calendario scolastico Trento, si torna sui banchi l’11 settembre 2023 (il 4 per le scuole dell’infanzia)

Come riporta Vivoscuola, il portale della scuola in Trentino, nella seduta del 14 aprile la Giunta provinciale di Trento ha approvato il calendario scolastico del prossimo anno.

Nelle istituzioni scolastiche trentine le lezioni avranno inizio lunedì 11 settembre 2023 e si concluderanno martedì 11 giugno 2024, mentre per le scuole dell’infanzia le attività didattiche inizieranno lunedì 4 settembre 2023 e termineranno mercoledì 31 luglio 2024.

La novità per il prossimo anno scolastico è costituita dalla previsione, per il primo e il secondo ciclo di istruzione, di una settimana per le vacanze di Carnevale nei giorni compresi tra giovedì 8 febbraio e martedì 13 febbraio 2024.

I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:

tutte le domeniche;

mercoledì 1 novembre 2023 (Festa di Ognissanti);

venerdì 8 dicembre e sabato 9 dicembre 2023 (Ponte dell’Immacolata);

da sabato 23 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024 (vacanze di Natale);

da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio 2024 (vacanze di Carnevale);

da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 (vacanze di Pasqua);

giovedì 25 aprile 2024 (Anniversario della Liberazione);

mercoledì 1 maggio 2024 (Festa dei lavoratori).

Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per ulteriori festività.

Per le realtà scolastiche con programmazione didattica articolata su cinque giorni settimanali, sono compresi nell’elencazione di cui sopra anche tutti i sabati.

Relativamente ai percorsi di istruzione del secondo ciclo articolati su quattro anni di corso, la data di inizio delle lezioni è definita dalle istituzioni scolastiche interessate, previo accordo con la struttura provinciale competente.