Calendario scolastico: vacanze di Pasqua e altre festività

Domenica 17 aprile si celebra la Pasqua e come ogni anno le scuole resteranno chiuse per alcuni giorni.

Rispetto alle vacanze natalizie, che spesso sono variabili da regione a regione, per le vacanze pasquali le date quest’anno sono uguali per tutte: in tutte le regioni e province autonome le lezioni saranno sospese per 6 giorni, da giovedì 14 a martedì 19 aprile 2022.

Dopo Pasqua ci saranno altre festività, ma in poche regioni sono previsti “ponti”.

Il 25 aprile cade di lunedì, il 1° maggio di domenica e il 2 giugno di giovedì.

In Liguria è previsto un ponte in occasione della Festa della Repubblica e le scuole resteranno chiuse anche il 3 e 4 giugno (venerdì e sabato).

In Sardegna c’è poi la festività del Sa die de sa Sardigna, con la sospensione delle lezioni giovedì 28 aprile.

Discorso a parte per la Provincia autonoma di Bolzano, che ha un calendario decisamente differente rispetto alle altre regioni: le scuole infatti saranno chiuse anche sabato 23 aprile e, dopo la Festa della Repubblica, il 3, 4, 5 e 6 giugno, con un maxi ponte di ben 5 giorni.