Calo delle nascite, -7,5% rispetto all’anno scorso. A fine anno probabile record negativo

Il calo demografico, aspetto che come sappiamo riguarderà anche la scuola dei prossimi anni, prosegue. Il ‘Sole 24 Ore’, nell’edizione odierna, analizza i nuovi dati Istat registrati tra gennaio e giugno 2025. Il calo della natalità in Italia si conferma. Sono ben 12.054 bambini e bambine in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnando un -7,5%. E se nel 2024 i nati erano stati 370mila (già 9mila in meno del 2023), per fine 2025 si prospetta un numero tra i 342mila e i 357mila. Dati emblematici su cui influiscono i morti (in aumento) e il saldo migratorio (in linea con l’anno precedente).

Il quotidiano ripercorre il trend negativo delle nascite dal 2008, quando il dato era di 576mila e il tasso di fecondità di 1,42 figli per donna (oggi 1,18).

Ma quando si arresterà il trend negativo? Si potrebbe arrivare a 1,46 nel 2080 e le nascite risalire sopra 400mila nel 2038, ma bisogna anche considerare il numero di donne in età feconda (nel 2024 11,5 milioni, nel 1995 erano 14,3 milioni, nel 2050 potrebbero essere 9,1 milioni).