Calo demografico, in Lombardia 45mila studenti e 1.193 classi in meno in tre anni

Con l’inizio della scuola torna prepotentemente di moda il tema del calo demografico del nostro Paese. Un problema che rischia di segnare pesantemente i prossimi anni con tagli agli organici, chiusura delle scuole e accorpamenti. Il trend è ormai chiaro e i dati sono sempre più evidenti. ‘Il Giorno’ analizza la situazione della Lombardia dove troviamo ben 45mila studentesse e studenti in meno rispetto all’anno scolastico 2022-23, ovvero 1.193 classi in meno in tre anni. Tra le province Milano segna un -14.725 alunni, Bergamo -6.719 e Brescia -5.615.

Calo ben visibile, dalla scuola primaria che passa da 390.495 a 366.683 iscritti totali, alle scuole medie che passano da 260.912 a 248.462 alunni. Diminuzione anche alle superiori (che avevano resistito per l’ingresso di studenti con background migratorio) e passaggio da 392.297 a 390.815 sempre negli ultimi tre anni scolastici.

La conseguenza è purtroppo la chiusura di alcune scuole dei piccoli Comuni, mentre le pluriclassi sono solo 327.