Cambiare carriera dopo i 40 anni: si può diventare insegnanti?

Dopo i quarant’anni si può fare quasi tutto: accendere un mutuo trentennale, regalarsi la classica crisi di mezza età o correre la maratona di New York. Ma se malauguratamente vi viene in mente di fare gli insegnanti, scoprirete che lo Stato italiano ha predisposto un percorso ad ostacoli degno di un videogioco anni Novanta. Si può fare, intendiamoci. E lo fanno in parecchi: basta varcare la soglia di un’aula docenti per imbattersi in ex manager o ingegneri che a 45 o 50 anni hanno sostituito la scrivania con la cattedra. Resta un piccolo dettaglio che le agiografie dei riconvertiti dimenticano di raccontare: il libretto di istruzioni. Eccolo, aggiornato e senza filtri a ottobre 2026.

Primo ostacolo: la laurea non basta mai

Pensate di avere il titolo giusto soltanto perché vi siete laureati a suo tempo con lode? Illusi. Nella scuola conta il “titolo d’accesso” alla specifica materia (la “classe di concorso”, nel gergo ministeriale). Per insegnare servono crediti universitari (CFU) in precisi settori disciplinari: puntualmente, come il pezzo del puzzle finito sotto il divano, ne manca qualcuno.

Controllate subito le tabelle ufficiali o le segreterie universitarie prima di far partire un bonifico. Quanto costa recuperare i crediti? Integrare i singoli esami da 6 o 12 CFU costa mediamente dai 100 ai 300 euro l’uno. Se invece la laurea è del tutto inadeguata e ne serve una nuova, calcolate dai 1.500 ai 4.000 euro all’anno nelle statali, o oltre 3.000-5.000 euro all’anno nelle telematiche.

Come impegnare utilmente il tempo (e i risparmi)

La strada regina è quella dei corsi universitari abilitanti da 60 CFU: un anno di lezioni, 180 ore di tirocinio nelle scuole, frequenza al 70% (con la delizia, a 46 anni, di firmare il registro come in terza liceo) e prova finale con lezione simulata. Prezzo dell’ultimo ciclo: tra 2.000 e 2.500 euro.

C’è però una seconda via, pragmatica e legale: con la laurea in regola vi iscrivete nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di Seconda Fascia – l’elenco dei non abilitati – e iniziate a lavorare a tempo determinato. La magia avviene sul campo: accumulando tre anni di servizio negli ultimi cinque (uno sulla materia specifica), vi abilitate con un percorso ridotto a 30 CFU, senza tirocinio. E valgono anche le scuole paritarie.

Sul sostegno il percorso ufficiale richiede la specializzazione (il TFA Sostegno, selettivo e costoso). Tuttavia, la carenza strutturale in alcune province fa sì che ogni anno non poche cattedre vadano anche a chi non possiede il titolo specifico.

Geopolitica del precariato: la lotteria delle province

Iscriversi a Milano o Torino non equivale a farlo a Napoli o Palermo. Al Nord e nelle aree dinamiche la carenza di docenti di alcune materie (specie in materie STEM, superiori e sostegno): ci si ritrova in cattedra quasi subito, anche da esordienti. Al Sud le graduatorie sono spesse come elenchi telefonici e le chiamate immediate rasentano lo zero.

Aspirare a insegnare a 45 anni significa valutare la mappa dei posti liberi o fare le valigie. Ma attenzione: la geografia del precariato cambia ad ogni rinnovo biennale per via di esodi e assunzioni. Prima di scegliere la provincia, studiate i “bollettini delle nomine” degli Uffici Scolastici o consultate un sindacato di settore.

La gestione dei tempi (o la sublime arte dell’attesa)

Ad oggi i bandi per i nuovi corsi da 60 CFU non sono usciti: si attende il decreto ministeriale di ripartizione dei posti tra gli atenei. Ipotizzando i tempi passati, ci si iscriverà in inverno per abilitarsi entro l’estate 2027.

Le GPS si aggiornano ogni due anni (prossimo giro nel 2028). Per chi resta fuori o parte da zero ci sono gli “interpelli”: avvisi pubblici delle singole scuole che hanno esaurito le graduatorie e cercano disperatamente un docente. È il canale ideale nei grandi centri urbanizzati.

E il posto fisso (“ruolo”)? Passa solo dai concorsi ordinari. In sala professori incontrerete chi ci è arrivato a 46 anni dopo 12 di supplenze e chi a 63 alla vigilia della pensione. Ma intanto si insegna e si prende lo stipendio.

L’esperienza che conta (ma non per il Ministero)

Per la burocrazia ministeriale un ventennio da quadro aziendale vale zero punti: contano solo giorni di servizio a scuola, laurea e certificazioni. In classe, però, l’esperienza reale pesa eccome. Negli istituti tecnici, professionali, nei serali e nei CPIA (centri per adulti) per esempio, chi ha masticato il mondo del lavoro viene percepito da studenti e ragazzi come un interlocutore credibile, non come uno che recita la lezione a memoria.

Unico bagno di realtà: lo stipendio d’ingresso sarà inferiore a quello aziendale e le prime supplenze saranno spesso frammentate su più scuole.

Ricapitolando: la tabella di marcia

Controllate i CFU della laurea e calcolate i costi di integrazione. Scegliete la provincia studiando i bollettini delle nomine precedenti. Monitorate i siti del MUR e delle università per cogliere i bandi abilitanti appena escono. Guardate quotidianamente gli interpelli delle scuole della zona (specie tecnici e serali). Diffidate da chi vende corsi abilitanti “già aperti” prima del decreto ministeriale: fino ad allora è solo fumo.

Il resto si impara sul campo. Se di battaglia o da gioco, lo dirà la prima campanella.