L’esperienza di insegnamento maturata su una delle classi aggregate dal D.M. 255/2023 viene valutata come servizio specifico anche sull’altra.

Il D.M. 214 del 6 novembre 2026 introduce una novità di particolare interesse per i docenti della scuola secondaria che hanno prestato servizio su classi di concorso successivamente accorpate.

La modifica riguarda la sezione C della tabella di valutazione dei titoli, dedicata ai servizi di insegnamento.

Il Ministero stabilisce che il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del D.M. 255/2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.

Quali sono le classi di concorso interessate

Gli accorpamenti riguardano le seguenti classi:

Classi previgenti Classe risultante dall’accorpamento Disciplina A-01 e A-17 A-01 Disegno e storia dell’arte A-12 e A-22 A-12 Discipline letterarie A-24 e A-25 A-22 Lingue e culture straniere A-29 e A-30 A-30 Musica A-48 e A-49 A-48 Scienze motorie e sportive A-70 e A-72 A-70 Discipline letterarie, con riferimento alla lingua slovena A-71 e A-73 A-71 Discipline letterarie, con riferimento alla lingua tedesca

L’Allegato 3 al D.M. 214/2026 individua i codici alfanumerici da utilizzare per le classi accorpate, distinguendo la scuola secondaria di primo grado da quella di secondo grado.

Tre punti per ogni annualità di servizio

La novità deve essere letta congiuntamente all’incremento del punteggio attribuito al servizio di insegnamento.

Per ciascuna annualità valutabile vengono infatti riconosciuti 3 punti anziché 2.

Ad esempio, un docente che abbia maturato cinque annualità di servizio sulla previgente classe A-22, relativa all’insegnamento di italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado, potrà far valere tale servizio come specifico anche nella procedura relativa all’altra classe aggregata, ottenendo 15 punti.

Le regole per il servizio sul sostegno

Restano ferme le specifiche condizioni previste dalla tabella per il servizio prestato sui posti di sostegno.

Tale servizio è valutato esclusivamente nella specifica procedura concorsuale e nello specifico grado di istruzione. Il servizio prestato su posto comune, invece, non è valutabile nella procedura concorsuale sul sostegno.