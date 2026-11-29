L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, valida per il biennio 2026/2028, nel regolamentare le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, ha reso più rigido il sistema sanzionatorio per i docenti che rinunciano a una nomina, non assumono servizio dopo l’accettazione o abbandonano la cattedra in corso d’opera, differenziando gli effetti in base al tipo di graduatoria utilizzata.

Mancata presentazione della domanda delle 150 sedi

La mancata presentazione della domanda informatizzata per la scelta delle 150 preferenze equivale a una rinuncia, conseguentemente, il docente perde la possibilità di conseguire supplenze annuali (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) da GAE, da GPS e, qualora queste risultino esaurite, anche dalle Graduatorie d’Istituto.

Rinuncia a una supplenza da GAE o GPS

Il docente inserito nelle GAE o nelle GPS, individuato dall’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) tramite procedura informatizzata per una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno in una delle sedi scelte nella domanda, che dovesse rinunciare all’incarico entro i termini indicati, perde la possibilità di conseguire ulteriori supplenze annuali o fino al 30 giugno per l’intero biennio 2026/2028 da tutte le graduatorie (GAE e GPS).

La preclusione si estende anche alle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto conferite tramite Graduatorie d’Istituto in caso di esaurimento di GAE e GPS e alle procedure di interpello per tali disponibilità. Resta invece salva la possibilità di accettare supplenze brevi e temporanee dalle Graduatorie d’Istituto.

Mancata presa di servizio

Il docente che, dopo aver accettato formalmente la nomina, non si presenta nella scuola assegnata per assumere servizio entro i termini stabiliti dall’amministrazione, è considerato rinunciatario a tutti gli effetti e subisce le medesime sanzioni previste per la rinuncia esplicita.

Rinuncia o mancata risposta da Graduatorie d’Istituto

Se la convocazione arriva direttamente dalla segreteria di una scuola tramite le Graduatorie d’Istituto, il sistema sanzionatorio per la semplice rinuncia o per la mancata risposta nei termini previsti, comporta la perdita della possibilità di ricevere supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto esclusivamente per l’anno scolastico di riferimento e soltanto per quella determinata istituzione scolastica.

Abbandono del servizio

Ben più severe sono le conseguenze in caso di abbandono. Qualora un docente, dopo aver accettato una supplenza da qualsiasi graduatoria (GAE, GPS o Graduatorie d’Istituto) e aver assunto servizio, dovesse abbandonare l’incarico senza un giustificato motivo, andrebbe incontro all’esclusione totale da tutte le graduatorie (GAE, GPS e Graduatorie d’Istituto), per ogni classe di concorso, posto e grado d’istruzione, per l’intero biennio 2026/2028. In questo caso viene preclusa anche la possibilità di accettare supplenze brevi e temporanee.

Quando è possibile lasciare una supplenza senza sanzioni

La normativa prevede alcune eccezioni in cui il docente può lasciare un incarico già accettato senza incorrere in alcuna penalizzazione. Nello specifico, è sempre possibile lasciare una supplenza breve e saltuaria, conferita dal dirigente scolastico, qualora il docente venga successivamente individuato per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Supplenze da interpello

Un capitolo particolare riguarda infine la procedura dell’interpello, utilizzata dalle istituzioni scolastiche quando le graduatorie risultano esaurite. Per chi presenta candidatura e successivamente rinuncia o non assume servizio, la norma prevede le stesse sanzioni applicate alle Graduatorie d’Istituto o quelle previste per l’abbandono, qualora il servizio venga interrotto dopo l’assunzione in servizio.

Resta fermo che i docenti già incorsi nelle sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono non possono partecipare alle procedure d’interpello per tutta la durata della sanzione stessa.