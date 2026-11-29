L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, valida per il biennio 2026/2028, nel regolamentare le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, ha reso più rigido il sistema sanzionatorio per i docenti che rinunciano a una nomina, non assumono servizio dopo l’accettazione o abbandonano la cattedra in corso d’opera, differenziando gli effetti in base al tipo di graduatoria utilizzata.
La mancata presentazione della domanda informatizzata per la scelta delle 150 preferenze equivale a una rinuncia, conseguentemente, il docente perde la possibilità di conseguire supplenze annuali (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) da GAE, da GPS e, qualora queste risultino esaurite, anche dalle Graduatorie d’Istituto.
Il docente inserito nelle GAE o nelle GPS, individuato dall’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) tramite procedura informatizzata per una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno in una delle sedi scelte nella domanda, che dovesse rinunciare all’incarico entro i termini indicati, perde la possibilità di conseguire ulteriori supplenze annuali o fino al 30 giugno per l’intero biennio 2026/2028 da tutte le graduatorie (GAE e GPS).
La preclusione si estende anche alle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto conferite tramite Graduatorie d’Istituto in caso di esaurimento di GAE e GPS e alle procedure di interpello per tali disponibilità. Resta invece salva la possibilità di accettare supplenze brevi e temporanee dalle Graduatorie d’Istituto.
Il docente che, dopo aver accettato formalmente la nomina, non si presenta nella scuola assegnata per assumere servizio entro i termini stabiliti dall’amministrazione, è considerato rinunciatario a tutti gli effetti e subisce le medesime sanzioni previste per la rinuncia esplicita.
Se la convocazione arriva direttamente dalla segreteria di una scuola tramite le Graduatorie d’Istituto, il sistema sanzionatorio per la semplice rinuncia o per la mancata risposta nei termini previsti, comporta la perdita della possibilità di ricevere supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto esclusivamente per l’anno scolastico di riferimento e soltanto per quella determinata istituzione scolastica.
Ben più severe sono le conseguenze in caso di abbandono. Qualora un docente, dopo aver accettato una supplenza da qualsiasi graduatoria (GAE, GPS o Graduatorie d’Istituto) e aver assunto servizio, dovesse abbandonare l’incarico senza un giustificato motivo, andrebbe incontro all’esclusione totale da tutte le graduatorie (GAE, GPS e Graduatorie d’Istituto), per ogni classe di concorso, posto e grado d’istruzione, per l’intero biennio 2026/2028. In questo caso viene preclusa anche la possibilità di accettare supplenze brevi e temporanee.
La normativa prevede alcune eccezioni in cui il docente può lasciare un incarico già accettato senza incorrere in alcuna penalizzazione. Nello specifico, è sempre possibile lasciare una supplenza breve e saltuaria, conferita dal dirigente scolastico, qualora il docente venga successivamente individuato per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Un capitolo particolare riguarda infine la procedura dell’interpello, utilizzata dalle istituzioni scolastiche quando le graduatorie risultano esaurite. Per chi presenta candidatura e successivamente rinuncia o non assume servizio, la norma prevede le stesse sanzioni applicate alle Graduatorie d’Istituto o quelle previste per l’abbandono, qualora il servizio venga interrotto dopo l’assunzione in servizio.
Resta fermo che i docenti già incorsi nelle sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono non possono partecipare alle procedure d’interpello per tutta la durata della sanzione stessa.