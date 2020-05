Cambridge: lezioni online nel 2020/2021

Se le università italiane si sono attrezzate per affrontare esami e lezioni online, anche l’Università di Cambridge si ‘sposterà’ sul cyberspazio dal prossimo settembre per cercare di contenere la diffusione del coronavirus.

Dunque anche il prestigioso ateneo britannico, riporta Sky News, terrà tutte le sue lezioni online nell’anno accademico 2020/2021. L’annuncio segue una simile iniziativa da parte dell’Università di Manchester.

Lezioni online

«Dato che è probabile che il distanziamento sociale sarà ancora necessario, l’università ha deciso che non ci saranno lezioni faccia-a-faccia durante il prossimo anno accademico», ha annunciato Cambridge in un comunicato. «Le lezioni continueranno ad essere offerte online e potrebbe essere possibile ospitare gruppi di insegnamento più piccoli in persona purché ciò sia conforme con i requisiti di distanziamento sociale – prosegue la nota -. Questa decisione è stata presa ora per facilitare la pianificazione, ma come sempre sarà rivista in caso di modifiche delle direttive ufficiali sul coronavirus».