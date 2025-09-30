Campionati nazionali e altre iniziative, le scuole possono candidarsi entro il 30 settembre 2025

Campionati nazionali e altre iniziative, le scuole possono candidarsi entro il 30...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato alcuni avvisi, datati 16 settembre, volti a raccogliere le manifestazioni di interesse per la partecipazione alle procedure per l’affidamento delle attività di realizzazione di Campionati Nazionali e altre iniziative.

Gli avvisi si riferiscono all’anno scolastico 2025/2026 e riportano come scadenza per la presentazione dell’istanza il 30 settembre 2025.

Ogni avviso riporta in allegato anche il modello da compilare.

Campionati Nazionali

Campionati italiani di Robotica – Avviso n. 41774 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani di Astronomia – Avviso n. 41763 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani della Fisica – Avviso prot. n. 41765 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Filosofia – Avviso n. 41764 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani di Matematica – Avviso n. 41810 del 16 settembre 2025

Campionati di Lingue e civiltà classiche – Avviso prot. n. 41769 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Economia e Finanza – Avviso prot. n. 41773 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani delle Scienze Naturali – Avviso prot. n. 41772 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Problem Solving – Avviso prot. n. 41770 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Informatica – Avviso prot. n. 41767 del 16 settembre 2025

Campionati di Lingue e civiltà classiche – Avviso prot. n. 41769 del 16 settembre 2025

Altre iniziative

Scuola estiva Dante per la scuola – Avviso prot. n. 41812 del 16 settembre 2025

Progetto Nazionale LS-OSAlab – Avviso prot. n. 41777 del 16 settembre 2025

Progetto “Pi Greco Day 2026” – Avviso n. 41780 del 16 settembre 2025

Giochi della Chimica – Avviso prot. n. 41766 del 16 settembre 2025