Home Personale Campionati nazionali e altre iniziative, le scuole possono candidarsi entro il 30...

Campionati nazionali e altre iniziative, le scuole possono candidarsi entro il 30 settembre 2025

Di
Lara La Gatta
-
CONDIVIDI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato alcuni avvisi, datati 16 settembre, volti a raccogliere le manifestazioni di interesse per la partecipazione alle procedure per l’affidamento delle attività di realizzazione di Campionati Nazionali e altre iniziative.

Gli avvisi si riferiscono all’anno scolastico 2025/2026 e riportano come scadenza per la presentazione dell’istanza il 30 settembre 2025.

Ogni avviso riporta in allegato anche il modello da compilare.

Campionati Nazionali

Campionati italiani di RoboticaAvviso n. 41774 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani di AstronomiaAvviso n. 41763 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani della Fisica Avviso prot. n. 41765 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Filosofia Avviso n. 41764 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani di MatematicaAvviso n. 41810 del 16 settembre 2025

Campionati di Lingue e civiltà classicheAvviso prot. n. 41769 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Economia e FinanzaAvviso prot. n. 41773 del 16 settembre 2025

Campionati Italiani delle Scienze Naturali Avviso prot. n. 41772 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di Problem SolvingAvviso prot. n. 41770 del 16 settembre 2025

Campionati Nazionali di InformaticaAvviso prot. n. 41767 del 16 settembre 2025

Campionati di Lingue e civiltà classiche Avviso prot. n. 41769 del 16 settembre 2025 

Altre iniziative

Scuola estiva Dante per la scuola – Avviso prot. n. 41812 del 16 settembre 2025

Progetto Nazionale LS-OSAlabAvviso prot. n. 41777 del 16 settembre 2025

Progetto “Pi Greco Day 2026”Avviso n. 41780 del 16 settembre 2025

Giochi della Chimica Avviso prot. n. 41766 del 16 settembre 2025

Articoli correlatiDi più dello stesso autore