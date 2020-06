Cara Ministra, svuoti le Gae del Sud

Anche quest’anno mio padre mi ha detto: “hai sentito quanti precari assumono in ruolo?”, ed io con tanta pazienza gli rispondo: “papà, da quanti anni vieni a dirmi la stessa cosa?”. Allora lui mi guarda perplesso ed io continuo: “…te lo dico io, più o meno da dodici anni; e considerando che sono nella GAE da diciotto anni e che già da un po’ sono sempre la quarta in graduatoria … fai un po’ tu …”.

Cara Minista, le racconto questa storia non per polemica o per fare la solita critica, ma perché anche Lei è stata un’insegnante e, quindi, sa che questa è una storia vera.

SVUOTI LE GAE DEL SUD

Grazia Maraziti