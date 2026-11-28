Un quattro in cucina, proprio nella materia più importante del corso di studi, non gli ha impedito di diventare uno degli chef più noti d’Italia. Carlo Cracco, in un’intervista al Corriere della Sera, parla ai più giovani del valore dell’errore e della libertà di scegliere, partendo dal suo nuovo libro, “Questo piatto è da rifare”, pubblicato da Mondadori.

Il quattro all’alberghiero

Lo chef ricorda di aver preso quattro in cucina all’istituto alberghiero di Recoaro Terme, dove la disciplina era la più importante del suo percorso. Anche suo padre credeva poco nella sua strada e pensava che cucinasse solo perché aveva fame. Per Cracco quel giudizio non era del tutto infondato, ma dimostra che i ragazzi devono poter scegliere ed eventualmente sbagliare. Lo stesso vale per la scelta di lasciare Vicenza, a poco più di vent’anni, per lavorare da Marchesi: quasi tutti gli dicevano che stava commettendo un errore e per lui fu un salto nel vuoto, senza sapere come sarebbe andata a finire. Ma lì, sostiene, trovò la propria strada. Il voto scolastico, dunque, non ha segnato il suo percorso.

Imparare dagli errori

Il libro propone 31 classici della cucina italiana, ciascuno con uno sbaglio da individuare nel procedimento, nelle quantità o negli ingredienti. Sono ricette che contengono le preparazioni alla base della cucina italiana, in parte rivisitate, e il gioco si chiude con una Chimera finale per chi sa già cucinare bene. Non per bacchettare il lettore, precisa lo chef, ma perché l’errore è “un’opportunità” che insegna come si comportano gli ingredienti. Individuare i difetti, afferma, obbliga ad analizzare ogni passaggio e a ragionare su ciò che si sta facendo: in cucina, come nella vita, non basta eseguire correttamente le istruzioni, ma serve comprendere a fondo ciò che si fa, per poi eventualmente cambiare strada. Un metodo che, nato tra i fornelli, richiama l’idea di imparare dall’analisi dell’errore.

Un messaggio ai giovani

Cracco ha dedicato il volume ai suoi quattro figli e ai più giovani, perché sappiano, in sostanza, che sbagliare non vuol dire niente e che la cosa più importante che possono fare è sbagliare. Ai ragazzi, dice, serve il coraggio di provare anche quando la strada sembra sbagliata. Rispetto ai suoi figli, spera che qualcuno raccolga tutto ciò che ha costruito, ma ribadisce che conta soprattutto la possibilità di scegliere. Per lo chef, che si definisce un uomo libero, la cucina è libertà e la libertà comprende anche il rischio di fallire.