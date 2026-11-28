Una docente X ci chiede se è normale il fatto che molto spesso le arriva, sul proprio cellulare privato, il seguente messaggio: “Buonasera, domani dovrai fare supplenza nella classe 4 C alla seconda ora. Grazie!“. Il messaggio, riferisce la docente X, è inviato da una delle collaboratrici del dirigente scolastico che compongono il cosiddetto “Staff” di dirigenza. È legittimo inviare la sera, nel cellulare personale, un avviso di questo tipo? La risposta non lascia dubbi:” È un vizio abituale che viene utilizzato per prassi in moltissime scuole, ma si tratta di una procedura inopportuna e del tutto illegittima.

Diritto alla privacy

Possiamo affermare che dal punto di vista normativo l’invio di comunicazioni di servizio la sera sul cellulare privato, come per esempio la comunicazione di un’ora di supplenza da svolgere l’indomani, è una prassi impropria e, nella maggior parte dei casi, priva di valore legale.

Deve essere chiaro e vale la pena precisarlo, che il numero di telefono personale del docente viene fornito all’amministrazione scolastica, esclusivamente per finalità di natura amministrativa legate al contratto di lavoro o particolari emergenze. La comunicazione di un cambio di orario del giorno dopo o di una supplenza da dover fare, non è da considerarsi assolutamente un’emergenza. Utilizzarlo per comunicazioni ordinarie di servizio, specialmente fuori orario di lavoro e in particolar modo la sera, contrasta con il principio di “limitazione della finalità” previsto dal Regolamento europeo sulla privacy.

Altra cosa sarebbe se la scuola fornisse a tutti i docenti un cellulare personale con una sim pagata dalla scuola per ricevere comunicazioni di servizio e contrattasse una fascia oraria giornaliera in cui i docenti abbiano “l’obbligo” di consultare le comunicazioni di servizio destinate ad ogni singolo insegnante.

Principio della disconnessione

Bisogna sapere che nel contratto integrativo di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente e del personale scolastico a staccare la spina con il lavoro, una volta terminato il regolare orario di servizio. Si chiama diritto alla disconnessione nelle giornate festive e negli orari in cui si è fuori servizio.

È proprio il CCNL scuola 2022-2024, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.11, a disporre il fatto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

In buona sostanza a livello di contrattazione integrativa di Istituto, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria. Appare evidente che esistono orari della giornata e giornate come il sabato e la domenica, oltre che le giornate di festività, dove il diritto del lavoratore a non ricevere messaggi, telefonate, videochiamate, notifiche varie, debba essere garantito e tutelato.

Tracciabilità dei processi

La docente ha tutto il diritto a ricevere, attraverso gli strumenti ufficiali, comunicazioni ufficiali, protocollate e tracciabili.

L’ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente, come per esempio un cambio dell’orario scolastico, un recupero di un’ora di permesso breve o una convocazione ufficiale in ufficio di presidenza, sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.

Non è legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo social di servizio della scuola.

I messaggi del ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validità di legittimità e non sono sostitutive a quelle ufficiali regolarmente protocollate e inviate al docente proprio dal ds.

Inoltre è importante sottolineare che l’art. 9, comma 2, del DPR 62 del 16 aprile 2013 dispone la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Condotta antisindacale

Se il dirigente scolastico non applica la norma contrattuale del diritto alla disconnessione, attua una condotta antisindacale ai sensi dell’art.28 della legge 300/70 e soprattutto non rispetta il fatto che le comunicazioni istituzionali devono passare esclusivamente dai canali ufficiali della scuola, e la loro lettura va effettuata unicamente durante il normale orario di servizio.