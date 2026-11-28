Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, i docenti neoassunti in ruolo e coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo sono chiamati ad affrontare il percorso di formazione e prova disciplinato dal D.M. 226/2022. Al centro di questo iter si conferma il Portfolio INDIRE, recentemente rinnovato nella grafica e nella struttura per snellire la compilazione attorno agli 8 standard minimi, consistente non in un semplice adempimento burocratico, ma in un fascicolo digitale per documentare la didattica e riflettere sulle competenze maturate.

Obiettivo del portfolio

L’obiettivo principale dello strumento è favorire una riflessione sistematica sulla pratica educativa quotidiana, permettendo al docente di analizzare il proprio operato e di individuare punti di forza e aree di miglioramento. La stesura del portfolio accompagna l’insegnante per l’intero anno scolastico, aiutandolo a fare ordine tra le esperienze svolte e a preparare in modo organico il dossier finale da presentare al Comitato di valutazione.

Il bilancio iniziale delle competenze

Tra i primi passaggi richiesti in piattaforma c’è la compilazione del Bilancio iniziale delle competenze. Questo strumento di autovalutazione serve a fotografare la situazione di partenza del docente e a definire (insieme al dirigente scolastico, tramite il Patto per lo sviluppo professionale) gli obiettivi formativi da perseguire durante l’anno orientati allo sviluppo intorno a otto ambiti chiave:

progettazione didattica;

gestione del gruppo classe;

inclusione degli alunni;

valutazione degli apprendimenti;

innovazione metodologica;

utilizzo delle tecnologie;

partecipazione alla vita scolastica;

sviluppo professionale continuo.

Cosa si documenta nella piattaforma

Il percorso obbligatorio prevede un totale di 50 ore di formazione, suddivise in diverse attività: incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore), laboratori formativi (12 ore), osservazione in classe peer to peer con il tutor (12 ore) e formazione online su INDIRE (20 ore).

Nel corso dell’anno, il Portfolio viene progressivamente arricchito con la documentazione di questo percorso riguardante l’inserimento e la rielaborazione:

del curriculum formativo (le esperienze pregresse più rilevanti);

(le esperienze pregresse più rilevanti); della progettazione e della documentazione di un’ attività didattica svolta in classe;

svolta in classe; della riflessione sulle competenze acquisite durante i laboratori formativi e le attività di peer to peer ;

e le attività di ; degli eventuali percorsi di innovazione e sperimentazione realizzati a scuola.

La documentazione non deve limitarsi a una cronaca delle attività svolte, ma deve evidenziare gli apprendimenti professionali acquisiti e il contributo reale di queste esperienze alla crescita del docente.

La centralità della riflessione professionale

Uno degli elementi più qualificanti del Portfolio INDIRE è il peso dato alla rielaborazione critica. Il docente non è chiamato semplicemente a raccogliere materiali o allegare file, ma a spiegare il senso delle scelte didattiche compiute, le difficoltà incontrate in classe, le strategie adottate per superarle e i risultati raggiunti dagli studenti. In quest’ottica, la piattaforma diventa uno strumento di consapevolezza che trasforma l’esperienza quotidiana in un’occasione strutturata di miglioramento.

Il bilancio finale e i bisogni formativi futuri

Al termine dell’anno di formazione e prova, l’insegnante compila il Bilancio finale delle competenze e confrontando questo documento con il bilancio iniziale, è possibile misurare i progressi compiuti dopo mesi di lavoro in aula e mettere a fuoco le competenze consolidate. A chiusura del percorso, il docente redige anche una previsione dei bisogni formativi futuri, gettando le basi per la formazione continua negli anni successivi.

Verso il colloquio davanti al Comitato di valutazione

Superato il requisito temporale dei 180 giorni di servizio (di cui almeno 120 dedicati alle attività didattiche), il percorso si conclude con il colloquio davanti al Comitato di valutazione, alla presenza del tutor che ha affiancato il docente durante l’anno e che presenterà la propria istruttoria.

Prima dell’incontro, il neoassunto deve consegnare al Dirigente Scolastico il dossier finale in PDF generato dalla piattaforma, che include:

il curriculum formativo;

il bilancio iniziale e il bilancio finale delle competenze;

la documentazione dell’attività didattica svolta;

l’attestazione delle attività formative completate.

Durante il colloquio, questo materiale funge da traccia per presentare il lavoro svolto durante l’anno e illustrare le esperienze più significative dal punto di vista didattico e professionale, portando così, il docente al superamento dell’anno di prova e alla conferma in ruolo.