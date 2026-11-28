Due robot umanoidi sono entrati nella scuola primaria di un istituto di Monza: hanno camminato in autonomia, salito i gradini e salutato i bambini. A portarli è stato il general manager di Honor Italia e Svizzera, in una dimostrazione che guarda alle prospettive future dell’intelligenza artificiale e della robotica applicate alla didattica. L’iniziativa ha suscitato curiosità e anche qualche perplessità tra gli alunni.

I robot e l’accoglienza dei bambini

Come riportato dal Giorno, i dispositivi presentati sono A1 Vita Boy, di piccole dimensioni, e D1 Honor Flash, una specie di “Robocop” rosso fiammante già vincitore di gare di maratona e di sprint sui 100 metri contro altri robot umanoidi. I bambini, quasi tutti nativi digitali, li hanno accolti con entusiasmo, anche se non sono mancate reazioni diverse: un’alunna ha raccontato con tranquillità di trovare l’umanoide di metallo piuttosto inquietante e di provarne paura.

Il possibile ruolo in classe

Secondo quanto illustrato, Vita Boy dovrebbe affiancare l’insegnante durante le lezioni, offrendo un assaggio di ciò che potrebbe diventare l’attività quotidiana in classe. Il docente in cattedra spiegherebbe la lezione a tutta la classe, mentre il robot si muoverebbe tra i banchi per verificare che compiti e verifiche vengano svolti, segnalando eventuali errori e invitando a ricontrollare e correggere grazie a ottiche in 3D. Il suo approccio sarebbe rigoroso, ma senza rimproveri. La funzione che decodifica le espressioni facciali sarebbe disattivata con i bambini, per ricordare che la dimensione emotiva e relazionale resta in capo alle persone. In pratica la spiegazione resterebbe affidata al docente, mentre al robot spetterebbe un compito di supporto e di controllo, senza sostituire la relazione educativa.

Normative e centralità dell’uomo

La dimostrazione, come precisato, indica solo le possibili prospettive: entrambi i dispositivi dovranno ancora essere registrati e certificati secondo le normative dell’Unione Europea, mentre restano da definire le linee guida commerciali. Il professor Basel Nana, docente di tecnologia, ha sottolineato che l’uso dell’intelligenza artificiale e della robotica apre nuove frontiere, “ma la supremazia resta sempre in capo agli esseri umani”.