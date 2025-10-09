Carta docente per supplenti fino al 30 giugno, pc e tablet acquistabili ogni 4 anni, estesa a servizi di trasporto: le novità

Carta docente per supplenti fino al 30 giugno, pc e tablet acquistabili...

Ci sono importanti novità in merito alla carta del docente, il bonus di 500 euro per i docenti, istituito dalla legge 107 del 2015. Queste sono contenute nell’emendamento 3.100 al Decreto Legge 1634, relativo alla riforma esame di Stato e avvio a.s. 2025/2026 (Dl Maturità), attualmente in Senato.

L’emendamento, come riporta anche Il Sole 24 Ore, approvato nella serata di ieri, 8 ottobre, prevede varie misure:

Si estende l’applicazione della Carta ad altri 190mila precari: si parla di assegnarla a supplenti annuali ma anche a quelli con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nonché al personale educativo.

nonché al personale educativo. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta potrà essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software, esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale . Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/26, possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/26 e, successivamente, con cadenza quadriennale;

. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/26, possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/26 e, successivamente, con cadenza quadriennale; La Carta potrà essere utilizzata per l’ acquisto di servizi di trasporto di persone;

Sarà un decreto interministeriale, da emanare ogni 30 gennaio, a definire i criteri e le modalità di assegnazione della carta e a dividerne annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti aventi diritto.

La proposta copre, per ora, anche il prossimo anno scolastico e sarà oggetto, come spiegano i tecnici, di una specifica voce di spesa da 500 euro per ogni prof. Dal 2025/26 potrà poi essere stabilizzata a valere sulle risorse ordinarie.

Il Decreto legge in questione dovrà essere convertito in legge entro l’8 novembre.

Carta docente 2025, quando arriva?

Ormai è sicuro: ottobre è arrivato ed ancora nessuna novità in merito alla carta del docente 2025. Ma quando sarà attivata? Molto probabilmente entro due settimane.

L’anno scorso il bonus di 500 euro è stato reso disponibile per gli insegnanti a metà ottobre, per la precisione il 14, dopo un lungo mese di attesa: negli anni precedenti, per quasi un decennio è stato infatti attivato a settembre.

Quest’anno, inoltre, bisogna attendere innanzitutto un decreto, questa la novità rispetto al passato.