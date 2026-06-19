Carta identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto e fino alla sua scadenza

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare la validità delle carte d’identità cartacee oltre la data del 3 agosto 2026, smentendo di fatto quanto indicato lo scorso febbraio dal ministero dell’Interno. I documenti già in possesso dei cittadini resteranno dunque validi fino alla loro naturale scadenza, come riportato sul documento stesso, prima di essere sostituiti con la carta d’identità elettronica (CIE).

La decisione è contenuta in un decreto-legge approvato su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al ministro della Difesa Guido Crosetto e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento riguarda, oltre all’organizzazione di grandi eventi sportivi, anche l’efficacia dei documenti di identità.

Nel comunicato ufficiale diffuso dal governo non vengono chiarite in modo esplicito le ragioni del cambio di rotta. Tuttavia, appare plausibile che la scelta sia legata alla necessità di concedere più tempo ai cittadini per ottenere la CIE e ai comuni per completare l’adeguamento organizzativo richiesto dal passaggio al formato elettronico.

Il decreto stabilisce che le carte d’identità cartacee non ancora scadute continueranno a essere valide, anche oltre la scadenza precedentemente fissata del 3 agosto 2026, per determinati utilizzi e nei rapporti con la pubblica amministrazione e i soggetti che erogano servizi pubblici.

Nel frattempo, resta attiva la procedura per il rilascio della carta d’identità elettronica, che può essere richiesta a partire da 180 giorni prima della scadenza del proprio documento oppure in qualsiasi momento in caso di smarrimento o furto. Inoltre, per evitare disagi ai cittadini durante la fase di transizione, i comuni potranno rilasciare documenti di identità provvisori in attesa dell’emissione della CIE.

La misura si inserisce in un più ampio intervento normativo volto a garantire continuità nei servizi e a gestire in modo graduale il passaggio definitivo ai documenti digitali.