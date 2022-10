Case del Maestro, per i soggiorni invernali INPS la scadenza è il 10 ottobre 2022

Entro le ore 12 del 10 ottobre 2022, gli iscritti all’ex Assistenza Magistrale possono presentare domanda all’INPS per un soggiorno invernale presso le cosiddette Case del Maestro.

Come specificato nel bando, presso l’INPS è confluita, a seguito della soppressione dell’INPDAP, anche la Gestione Assistenza Magistrale che ha, tra i propri fini istituzionali, l’erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri iscritti: insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari.

In particolare, lo Statuto prevede, tra le prestazioni assistenziali in campo climatico, l’erogazione di soggiorni in favore degli iscritti in servizio e in quiescenza e dei loro familiari presso le Case del Maestro di proprietà e presso altre strutture ricettive.

Le prestazioni sono finanziate dal fondo Gestione assistenza magistrale attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista pari allo 0,80 % della retribuzione lorda.

Possono beneficiare dei soggiorni climatici presso le Case di soggiorno di proprietà, denominate Casa del Maestro, gli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione assistenza magistrale, e loro parenti entro il secondo grado, come indicato nel bando di concorso. Possono, inoltre, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all’altro genitore o al tutore.

I soggiorni previsti dal bando riguardano il periodo dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023.