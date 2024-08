Caselle di posta elettronica, aggiornamento indirizzi: cosa cambierà dal 1° settembre?

La Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica ha comunicato che, come negli anni passati, è stata predisposta una procedura per l’aggiornamento degli indirizzi email delle istituzioni scolastiche, allineandoli all’anagrafe delle sedi principali, valida dal 1° settembre 2024.

Questa procedura interesserà sia gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) [codice meccanografico]@istruzione.it sia gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) [codice meccanografico]@pec.istruzione.it.

Gli elenchi delle nuove caselle PEO e PEC sono allegati alla comunicazione.

Indicazioni operative

A – Posta elettronica ordinaria

Dal 1° settembre 2024, il Dirigente scolastico e il DSGA potranno visualizzare il nuovo indirizzo email e impostarne la password attraverso le funzionalità disponibili nel SIDI, nella sezione “Gestione utenze portale > Gestione posta scuola”. Dopo aver trovato e visualizzato la nuova casella di posta, sarà possibile selezionare la funzione “Modifica password” dal menù.

B – Posta elettronica certificata

Dal 1° settembre 2024, verrà inviata un’email con le istruzioni dettagliate per l’impostazione delle credenziali alla casella di posta elettronica ordinaria della scuola.

C – Posta elettronica ordinaria e certificata relativa a codici meccanografici dismessi

Le caselle di posta elettronica PEO e PEC associate a un codice di istituto principale non più valido a partire dal 1° settembre 2024 rimarranno attive per la consultazione fino al 14 novembre 2024, per permettere il salvataggio dei dati importanti (messaggi, rubrica, ecc.). Tutte le caselle che verranno disattivate dal 15 novembre 2024 riceveranno un messaggio con specifiche indicazioni.

D – Obblighi di pubblicazione e cancellazione nell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA)

È importante ricordare che i nuovi Istituti scolastici devono registrarsi autonomamente all’IPA. Il sito per la registrazione è: Indice PA.

Gli istituti scolastici che cessano e si uniscono a una nuova entità scolastica devono cancellare la vecchia identità dall’IPA dopo aver completato gli adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali. Per cancellarsi: nell’area riservata dell’istituto scolastico su IPA, nella sezione “Aggiornamento Dati –> Ente”, cliccare sull’icona “cestino”: “Richiesta Cancellazione Ente da IPA”.

Alla nota sono allegate anche le istruzioni per la registrazione a IPA.