Catanzaro, scossa di terremoto nella notte. Scuole chiuse in via precauzionale

Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno a cose o persone. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è registrata questa notte a Catanzaro, epicentro la costa di fronte alla città calabrese, a 36 chilometri di profondità. Un movimento avvertito dalla popolazione e amministrazione subito in stato di allerta con l’interessamento di Polizia locale, vigili del fuoco e Protezione civile.

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto per questa mattina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale, al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture, come scritto su un post Facebook.

Diversi cittadini hanno effettuato chiamate alla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco e altrettanti si sono riversati in strada per timore di altre scosse. Altri due movimenti si sono registrati all’1.05 e alle 3.36 ma di intensità minore (2.0 e 2.4) e senza conseguenze.