Cattivo odore in classe, studentessa spruzza deodorante tra i banchi: 25 intossicati, quattro ambulanze a scuola

Un fatto inaudito: una studentessa di una scuola media di Roma ha deciso, per via della troppa puzza in classe, di spruzzare un deodorante tra i banchi. Apriti cielo: sono stati 25 i compagni a venire intossicati dallo spray. Tutto è successo ieri, 24 ottobre, alla prima ora.

Scherzo di pessimo gusto?

Come riporta Il Messaggero, sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia e di quattro ambulanze. I sanitari hanno soccorso i ragazzini – evacuati nel piazzale della scuola dall’insegnante – in evidente stato di choc che accusavano problemi respiratori e lacrimazione agli occhi.

Si è pensato inizialmente ad uno scherzo di pessimo gusto, anche per via dell’avvicinarsi della festa di Halloween. Ma niente di tutto ciò. “La ragazza era in lacrime e sconvolta, è stata lei ad ammettere di aver azionato la bomboletta di deodorante. Non ha capito la gravità della situazione, non voleva fare uno scherzo ed ha subito consegnato lo spray alla docente. – precisano i responsabili della scuola – Ha spiegato che tra i banchi il cattivo odore era troppo forte e voleva attenuarlo”.

Cosa farà la scuola?

Ma da dove proveniva il cattivo odore? A quanto pare dagli zaini dei compagni, in cui era mal conservato cibo per merenda. Ecco perchè la prossima settimana la scuola incontrerà le famiglie: “Chiederemo di vigilare e controllare gli zaini di tutti i ragazzi. Ci rendiamo conto del disagio nell’affrontare una situazione così delicata perché non vogliamo offendere la sensibilità di nessuno studente e di nessuna famiglia”. -spiegano gli uffici scolastici – “Tuttavia è nell’interesse di tutti che nelle aule e nei locali scolastici vengano rispettate norme basilari igienico sanitarie. L’incidente – precisa ancora la scuola– per quanto ci riguarda non può ritenersi chiuso. Stiamo valutando eventuali sanzioni disciplinari per la studentessa anche se non era nelle sue intenzioni danneggiare nessuno. Ma ha comunque provocato una reazione potenzialmente pericolosa per la salute dei suoi compagni di classe e interrotto le lezioni della scuola”.

La scuola ha inoltre disposto un intervento di sanificazione del locale che verrà eseguito nelle prossime ore e già da lunedì mattina i venticinque studenti potranno rientrare in classe senza ulteriori disagi.