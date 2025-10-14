C&C S.p.A. porta l’innovazione didattica a Didacta Trentino: laboratori, tecnologie e soluzioni per la scuola in evoluzione

C&C S.p.A., realtà di riferimento nel panorama EdTech italiano, sarà protagonista a Didacta Italia – Edizione Trentino, in programma dal 22 al 24 ottobre 2025 a Riva del Garda.

Con uno spazio dedicato nel Padiglione C2, stand 4, C&C offrirà ai visitatori un ricco programma di laboratori pratici e momenti formativi, pensati per accompagnare le scuole nella trasformazione digitale e metodologica.

Un approccio concreto e coinvolgente alla didattica

C&C porterà a Didacta la propria visione dell’istruzione: inclusiva, interattiva, tecnologica ma sempre centrata sulla persona. Gli oltre 80 workshop in programma sono progettati per coinvolgere direttamente i docenti, offrendo strumenti e idee facilmente applicabili in aula.

Laboratori professionalizzanti e campus formativi integrati saranno al centro di una serie di eventi e tour esclusivi guidati da docenti ed esperti del settore.

Per la prima volta nello stand C&C, ci sarà un ambiente immersivo “chiavi in mano”, sviluppato in collaborazione con Thinglink, Epson e Screenline, che coniuga tecnologia, modularità e contenuti specifici installabili nelle scuole in modo semplice e scalabile.

L’esperienza proposta da C&C è supportata da un team di oltre 100 C&C Teacher attivi sul territorio e da numerosi riconoscimenti e certificazioni come quelle di Apple Premium Education Partner, Google for Education Partner, HP Amplify Partner specializzato in soluzioni per l’Education, Lenovo Education Partner, Dell Technologies Platinum Partner, Adobe Gold Reseller Education Elite.

In anteprima a Didacta Trentino, C&C presenterà il suo nuovissimo catalogo dedicato ai laboratori professionalizzanti, oltre 130 pagine in cui scoprire più di 200 soluzioni laboratoriali, che si abbina al catalogo generale, giunto alla terza edizione con contenuti e soluzioni rinnovate e tante novità.

“Didacta Trentino rappresenta per il mondo della scuola un’occasione preziosa per confrontarsi con esperti, conoscere le migliori soluzioni tecnologiche e partecipare a momenti formativi di qualità – racconta Joshua Miolli, Education Business Manager – C&C sarà presente con progetti su misura per scuole di ogni ordine e grado e offrirà consulenze su come utilizzare al meglio i fondi dedicati a scuole pubbliche e private”. Per prenotare un incontro o richiedere maggiori informazioni scrivi una mail a [email protected]. C&C ti aspetta a Didacta Trentino per costruire, insieme, la scuola del futuro.

Le sorprese non finiscono qui!

C&C ti aspetta a Didacta Trentino per un’esperienza creativa unica: realizza la tua shopper personalizzata disegnando sulla Wacom Cintiq o sfruttando le funzioni di intelligenza artificiale integratadi Adobe. In più, grazie alla collaborazione con il Corriere della Sera, potrai rivivere la tua data speciale e stampare la prima pagina del quotidiano del giorno che vuoi. Un ricordo esclusivo da portare con te!

