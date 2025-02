CCNI 2025/2028 mobilità. Cattedre COI e cattedre COE, cosa sono e con quale modalità sono assegnate

Nel predisporre la domanda di mobilità i docenti nello scegliere le quindici sedi, può scegliere le tipologie delle stesse, non solo le sedi su COI (cattedre orario interne), quindi operanti in una sola scuola, ma anche le COE (Cattedre orario esterne) operanti in due o al massimo tre scuole.

Scelta del docente

Nella compilazione della domanda se si sceglie di essere trasferiti nelle COE (Cattedre orario esterne) bisogna essere consapevoli che l’eventuale trasferimento su cattedra costituita tra scuole diverse, obbliga il docente a completare l’orario d’insegnamento nella seconda delle due scuole ed eventualmente anche nella terza scuola. Fermo restante che il completamento può essere conferito per tutte le scuole comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Sede di titolarità

Il docente nell’ottenere il trasferimento con cattedra articolata con orari su scuole diverse, acquisisce la titolarità nella prima sede richiesta e, qualora si dovessero liberare delle ore nella prima scuola o, una cattedra intera, priva di titolare, sarà assegnato automaticamente su quella cattedra, liberandolo dall’obbligo di completare il servizio nella seconda o terza scuola.

Sede di completamento

Qualora il docente volesse trasferirsi in una delle scuole di completamento cattedra, dovrà farne espressa richiesta.

Assegnazione cattedre nei movimenti a domanda

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, seguono il seguente ordine:

Nel caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto), le sedi sono esaminate e assegnate nel seguente ordine

Cattedre interne alle scuole;

Cattedre esterne stesso comune;

Cattedre orario esterne tra comuni diversi.

Nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) le sedi sono esaminate e assegnate nel seguente ordine:

Le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;

Le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;

Le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;

Contrazione organico

Qualora in una scuola dovesse verificarsi la contrazione dell’organico di diritto e la conseguente formazione di una cattedra COE (Cattedra Orario Esterna), sarà assegnata tenendo conto della graduatoria interna dell’istituto. Fermo restante che i docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2025/2028 sulla mobilità, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto.