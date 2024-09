Cedolino e Certificazione Unica, quanto tempo restano disponibili su NoiPA?

Per quanto tempo restano i cedolini e le CU sul portale NoiPA?

Sui propri profili Social è lo stesso portale a fornire la risposta: il cedolino dello stipendio resta online per 15 mesi dalla sua pubblicazione e la Certificazione Unica (CU) per 5 anni.

Si consiglia dunque di scaricare periodicamente i tuoi documenti dall’area riservata, e salvarli sui propri dispositivi per poterli avere semper a portata di mano.

E se non si è più un dipendente? Nessun problema, l’utenza rimane attiva fino a quando ci saranno documenti da consultare.

Come accedere a NoiPA

Tra le più recenti novità, segnaliamo l’innalzamento dei liveli di sicurezza nell’accesso al portale.

Dal 17 giugno scorso, infatti, l’accesso all’area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all’App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE. Oltre alle modalità di autenticazione, cambiano le modalità di utilizzo dei servizi dispositivi, vale a dire dei servizi che comportano variazioni di dati anagrafici e di informazioni stipendiali (es. Gestione residenza fiscale e/o domicilio che consente agli amministrati di variare, autonomamente e dalla propria area personale, gli indirizzi di residenza e/o di domicilio associati alla posizione stipendiale).

Per gli amministrati che accedono mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l’utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l’inserimento dell’OTP (One Time Password).

Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell’OTP per utilizzare i servizi dispositivi.

L’OTP può essere richiesto attraverso l’ App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS.

Per gli amministrati che utilizzavano l’SMS come metodo di ricezione è quindi necessario procedere all’abilitazione del codice OTP tramite App NoiPA.