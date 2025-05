Cellulare esplode in classe: paura in una scuola, ecco cosa è successo

Momenti di paura stamattina in una scuola di Tivoli, alle porte di Roma. Nel corso della prima ora di lezione, intorno alle 8.30, è esplosa la batteria del cellulare di uno studente generando parecchio fumo.

E’ accaduto in un liceo. Sul posto la polizia. Non risultano feriti. Lo riporta La Repubblica.

Come riporta Fanpage, l’esplosione è avvenuta nel corso della prima ora di lezione intorno alle 8.30 del mattino. Ad accorgersi per primo del pericolo è stato il proprietario del cellulare, uno studente di 17 anni che ha notato il suo iPhone surriscaldarsi improvvisamente. Poco prima dell’esplosione il giovane ha gettato il cellulare a terra che poco dopo è scoppiato. Il fumo ha generato il panico tra gli studenti presenti in aula.

Il docente che stava svolgendo la sua prima ora di lezione è stato il primo ad intervenire. È riuscito infatti a dissipare le fiamme con un estintore presente nei corridoi, evitando che le fiamme divampassero. Si è proceduto poi alle manovre di evacuazione.

Dopo alunni e docenti presenti nella zona dell’esplosione è stato evacuato l’intero edificio su ordini del dirigente scolastico che insieme agli insegnanti e al personale Ata ha coordinato le manovre di uscita in totale sicurezza.

Fortunatamente non si sono riscontrati feriti nella struttura, ma sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia di stato ed i carabinieri. Dopo degli accertamenti nell’aula è stato appurato che l’esplosione sia stata causata dal surriscaldamento della batteria del telefono. La zona però è stata posta in sicurezza e in poche ore le attività didattiche sono proseguite regolarmente. Dopo circa un’ora infatti studenti e docenti hanno avuto il via libera per ritornare nella struttura scolastica.