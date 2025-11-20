Censimento permanente sui banchi di scuola, al via l’edizione 2025/26: adesioni entro il 20 dicembre 2025

Prosegue anche per il corrente anno scolastico l’iniziativa dell’Istat denominata “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”.

Rivolta alle alunne e agli alunni del terzo, quarto e quinto anno della scuola primaria e agli studenti della secondaria di primo grado, si compone di un Percorso formativo, cui è collegato un contest, articolato in una competizione statistica e un concorso di idee, finalizzato alla realizzazione di un prodotto di comunicazione che, partendo dalla lettura e dalla comprensione dei dati statistici, consenta di conoscere e raccontare il proprio territorio.

A supporto delle attività, l’ISTAT propone del materiale formativo prodotto appositamente dall’Istat, differenziato per grado di istruzione e articolato in quattro moduli, pubblicati sulla piattaforma “Formazione statistica” (https://culturastatistica.istat.it/).

Le scuole possono aderire entro il 20 dicembre 2025, nelle modalità previste dal Regolamento di partecipazione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istat al link: https://www.istat.it/notizia/al-via-la-settima-edizione-de-il-censimento-permanente-sui-banchi-di-scuola/ .

La partecipazione è gratuita; a supporto delle Istituzioni scolastiche e dei docenti è attiva una Segreteria organizzativa disponibile a seguire le classi nelle varie fasi.

LA NOTA