Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) ATA: scioglimento della riserva

Con l’entrata in vigore del CCNL 2019/202, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’emanare il decreto per la costituzione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, ha previsto per gli aspiranti ai diversi profili, oltre al titolo di studio, la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale , ad eccezione del collaboratore scolastico, dando la possibilità di iscriversi con riserva e di conseguire detto titolo entro il 30 aprile del 2025.

Tempi

Da oggi 28 aprile fino al 9 maggio del 2025 è possibile, attraverso la procedura informatizzata, sciogliere la riserva per l’avvenuto conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Modalità

La domanda potrà essere presentata dagli aspiranti attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID/CIA, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero.

Caratteristiche della CIAD

La certificazione CIAD, da dichiarare una sola volta per i diversi profili, deve contenere le seguenti caratteristiche:

• Essere rilasciata da un ente accreditato (nel caso del titolo EIPASS, l’Ente accreditato è CERTIPASS) presso l’ente di accreditamento nazionale (ACCREDIA) che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei.

• Essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento;

• Essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria;

• Attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.

Data conseguimento certificazione

In merito alla data di conseguimento della certificazione, si precisa che la medesima non può essere successiva al 30 aprile e che, ove il candidato non fosse in possesso della certificazione, egli potrà indicare la data in cui ha sostenuto l’esame presso l’ente rilasciante a condizione che anche tale data non sia successiva al 30 aprile 2025.