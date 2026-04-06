Certificazione Unica 2026: download su NoiPA. Ecco tutte le novità sul taglio del cuneo fiscale

È disponibile per la consultazione e il download la Certificazione Unica (CU) 2026, il documento fondamentale che attesta i redditi da lavoro dipendente, le ritenute fiscali e previdenziali, nonché le detrazioni maturate nel corso dell’anno precedente. Come di consueto, i dati sono già stati trasmessi da NoiPA all’Agenzia delle Entrate per permettere la predisposizione del Modello 730 precompilato.

Le novità della Legge di Bilancio 2025

La principale novità di quest’anno riguarda l’inserimento di una sezione specifica denominata “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. In questo spazio, i lavoratori possono verificare i dettagli relativi ai benefici del taglio del cuneo fiscale introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. La sezione riporta i requisiti di accesso e le somme effettivamente erogate a titolo di bonus durante l’anno.

Gestione dei bonus e rischio conguaglio

Per evitare spiacevoli sorprese in sede di dichiarazione dei redditi, NoiPA ricorda l’importanza della gestione autonoma dei benefici fiscali. Attraverso un servizio self-service nell’Area riservata del portale, i dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito previste (magari a causa di altri redditi non gestiti dal sistema NoiPA) possono rinunciare ai benefici. Questa opzione è pensata per prevenire erogazioni indebite che porterebbero a pesanti recuperi durante il conguaglio fiscale.

Come scaricare il documento e cosa controllare

La CU 2026 è accessibile sia tramite il portale web NoiPA che attraverso l’App ufficiale. All’interno dell’archivio personale, gli utenti possono trovare non solo il documento attuale, ma anche le certificazioni degli ultimi cinque anni.

Oltre alla funzione fiscale per la compilazione del Modello 730 o del Modello Redditi Persone Fisiche, la CU è uno strumento essenziale per monitorare la propria posizione previdenziale e verificare la correttezza dei contributi versati.

Cosa fare in caso di errori

In presenza di inesattezze o dati non corrispondenti, la procedura corretta prevede di contattare immediatamente l’ufficio responsabile del trattamento economico. In alternativa, resta sempre operativo il servizio di assistenza tecnica fornito direttamente dal portale NoiPA.