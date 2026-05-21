Emilia Romagna, scuole aperte dal 31 agosto: il calendario scolastico va modificato per le esigenze dei genitori? – SONDAGGIO

Sta facendo discutere la scelta, della regione Emilia Romagna, di avviare una sperimentazione che consente ad alcune scuole di aprire dal 31 agosto, quindi oltre due settimane prima del 15 settembre, giorno in cui riprenderanno le lezioni secondo il calendario scolastico regionale: una decisione, hanno detto i responsabili istituzionali di questa scelta, per venire incontro ai genitori lavoratori. Dall’ultimo giorno di agosto fino al 14 settembre, si svolgeranno quindi attività alternative, di tipo anche formativo ma non propriamente didattico.

Il dibattito

Ovviamente i genitori potranno aderire su base volontaria; le attività saranno completamente gratuite o quasi. L’iniziativa ha scatenato un dibattito che tocca vari temi. Anche perchè è stata approvata in un periodo che, con l’avvicinarsi dell’estate, ricomincia il solito valzer: con accuse, da parte di addetti ai lavori, verso i genitori che vedono la scuola come una sorta di “parcheggio”, ma anche da parte di chi invece crede che non dovrebbero essere gli istituti scolastici a dover organizzare attività per accogliere gli alunni mentre i genitori lavorano.

Calendario scolastico da modificare?

In questo contesto, si torna quindi a parlare, per l’ennesima volta, dell’esigenza di rivedere il calendario scolastico: sarebbe il caso di modificarlo per adattarlo alle esigenze dei genitori, come chiedono da tempo, ad esempio, le mamme influencer di Mammadimerda? Qualche mese fa ne aveva addirittura parlato l’allora ministra del turismo Daniela Santanchè sostenendo di avere concordato la proposta – che sostanzialmente sottraeva giorni di vacanza nel periodo estivo – con il titolare del Mim Giuseppe Valditara. Quest’ultimo, dal canto suo, ha detto di non saperne niente, per poi rilanciare il Piano Estate 2026, stanziando a sostegno circa 300 milioni di euro.

La domanda che La Tecnica della Scuola pone ai propri lettori è quindi la seguente: il calendario scolastico è da modificare riducendo i giorni di sospensione delle lezioni nel periodo estivo? Se sì, come?

Il sondaggio

All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docenti e ATA

Genitori

Dirigenti

Modificheresti il calendario scolastico per “spalmare” la pausa didattica nel corso dell’anno e non concentrarla solo in estate?

Sì

No

Se ci fossero servizi pubblici adeguati sarebbe necessario che le scuole rimanessero aperte in estate? (Solo genitori)

Sì

No

Le scuole italiane sono ben attrezzate per rimanere aperte d’estate? (Solo dirigenti)

Sì

No

Modificheresti l’attuale calendario scolastico per godere delle ferie tutto l’anno e non solo (principalmente) d’estate? (Solo docenti e ATA)

Sì

No

Quali sono le tue proposte concrete per modificare il calendario scolastico?

(Risposta aperta)