Torna l’appuntamento dedicato a temi di normativa insieme al prof. Rino Di Meglio, esperto di legislazione scolastica. Nelle prime due puntate della rubrica, ci siamo occupati di ricostruzione di carriera e di pensioni. Nella diretta di venerdì 2 ottobre, alle ore 17:00, siamo tornati a parlare di un tema importante per tutti i docenti e il personale ATA: la ricostruzione di carriera e in particolare il riallineamento.

Che cos’è esattamente il riallineamento di carriera, a chi si applica e quando scatta?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Il riallineamento consiste nel recupero della quota di servizio pre-ruolo inizialmente riconosciuta solo ai fini giuridici e non economici al momento della prima ricostruzione di carriera (dove i primi 4 anni erano valutati per intero e i restanti per 2/3)”.

Chiarimenti riallineamento di carriera

Soggetti esclusi: Non riguarda i neo-immessi in ruolo dal settembre 2023 (ai quali il servizio è riconosciuto integralmente in anni, mesi e giorni) né chi possiede meno di 4 anni di pre-ruolo (3 anni per il personale ATA), poiché i primi anni vengono già riconosciuti per intero.

Decorrenza del riallineamento:

Docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado: al compimento del 16° anno di servizio complessivo.

al compimento del di servizio complessivo. Altri docenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado, diplomati) e DSGA: al compimento del 18° anno di servizio.

al compimento del di servizio. Personale ATA: al compimento del 20° o 21° anno di servizio.

Le domande della diretta

✅ Mi dite perchè la segreteria non vuol fare la ricostruzione di carriera io metto in mezzo il sindacato



✅ Chi ha ottenuto il passaggio di tuolo da diplomato a laureato, superato l’anno di prova, entro quanto tempo deve essere adeguato lo stipendio?



✅ Essendo già presente una vecchia dichiarazione dei servizi e ricostruzione, come ci deve coportare? è la segreteria che deve aggiornare manualmente?



✅ Per gli assistenti amministrativi che transitato a ruolo da dsga



✅ Sono un assistente tecnico, ma la somma degli anni, 20 anni nel mio caso, la somma deve essere compresa la parte di ruolo e la parte del precariato?