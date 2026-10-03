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Ricostruzione di carriera, il riallineamento e le fasce stipendiali

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Docenti
03.10.2026

Gli assistenti amministrativi che sono transitati nel ruolo di DSGA hanno diritto al riallineamento di carriera?

Sara Adorno
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Indice
Gli assistenti amministrativi che sono transitati nel ruolo di DSGA hanno diritto al riallineamento di carriera?
Chiarimenti riallineamento di carriera
Le domande della diretta

Torna l’appuntamento dedicato a temi di normativa insieme al prof. Rino Di Meglio, esperto di legislazione scolastica. Nelle prime due puntate della rubrica, ci siamo occupati di ricostruzione di carriera e di pensioni. Nella diretta di venerdì 2 ottobre, alle ore 17:00, siamo tornati a parlare di un tema importante per tutti i docenti e il personale ATA: la ricostruzione di carriera e in particolare il riallineamento.

Gli assistenti amministrativi che sono transitati nel ruolo di DSGA hanno diritto al riallineamento di carriera?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sì. Avendo effettuato un passaggio a un nuovo ruolo, chiedono il riconoscimento del servizio precedente e, al compimento del 18° anno di servizio complessivo, maturano il diritto al riallineamento e al recupero integrale del pre-ruolo”.

Chiarimenti riallineamento di carriera

Soggetti esclusi: Non riguarda i neo-immessi in ruolo dal settembre 2023 (ai quali il servizio è riconosciuto integralmente in anni, mesi e giorni) né chi possiede meno di 4 anni di pre-ruolo (3 anni per il personale ATA), poiché i primi anni vengono già riconosciuti per intero.

Decorrenza del riallineamento:

  • Docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado: al compimento del 16° anno di servizio complessivo.
  • Altri docenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado, diplomati) e DSGA: al compimento del 18° anno di servizio.
  • Personale ATA: al compimento del 20° o 21° anno di servizio.

Le domande della diretta

Mi dite perchè la segreteria non vuol fare la ricostruzione di carriera io metto in mezzo il sindacato


Chi ha ottenuto il passaggio di tuolo da diplomato a laureato, superato l’anno di prova, entro quanto tempo deve essere adeguato lo stipendio?


Essendo già presente una vecchia dichiarazione dei servizi e ricostruzione, come ci deve coportare? è la segreteria che deve aggiornare manualmente?


Per gli assistenti amministrativi che transitato a ruolo da dsga


Sono un assistente tecnico, ma la somma degli anni, 20 anni nel mio caso, la somma deve essere compresa la parte di ruolo e la parte del precariato?

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