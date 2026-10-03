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03.10.2026

Giornata mondiale dell’insegnante, la Gilda a convegno a Roma: “Le aggressioni ai docenti sono l’effetto del modello della scuola azienda”

Redazione
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Indice
Le cause secondo la Gilda
Gli ospiti

In occasione della Giornata mondiale dell’insegnante, il 5 ottobre la Gilda degli Insegnanti organizza a Roma, al Centro Congressi Cavour, dalle ore 9 alle 13, il convegno “Aggressioni e Patto Scuola-Famiglia: per una nuova centralità della funzione docente nell’istituzione scolastica”. Il sindacato intende segnalare il preoccupante incremento degli episodi di violenza fisica, verbale e psicologica ai danni dei docenti negli ultimi anni.

Le cause secondo la Gilda

Secondo il sindacato, le radici del fenomeno affondano nell’Autonomia scolastica, che avrebbe avviato la trasformazione della scuola istituzione in scuola azienda, erodendo lo spazio professionale dell’insegnante. A ciò si aggiungerebbe l’involuzione del rapporto con le famiglie, incrinato, a giudizio della Gilda, da un’indebita ingerenza dei genitori, che si farebbero «sindacalisti dei propri figli». Per la Gilda, le aggressioni sono un effetto estremo del modello aziendale: il convegno vuole ricavarne ipotesi di soluzione per restituire dignità intellettuale alla professione.

Gli ospiti

I saluti saranno affidati a Marco Molinaroli, presidente dell’Associazione Docenti Articolo 33, e a Giancarlo Varlese, direttore generale presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Interverranno, tra gli altri, il ministro Giuseppe Valditara, il coordinatore nazionale della Gilda Vito Carlo Castellana, la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, il magistrato e saggista Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il giornalista Lucio Ficara (esperto della Tecnica della Scuola) ed altri docenti e giornalisti del settore.

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