Ricostruzione di carriera, il riallineamento e le fasce stipendiali – DIRETTA ORE 17:00 con Rino Di Meglio

Torna l’appuntamento dedicato a temi di normativa insieme al prof. Rino Di Meglio, esperto di legislazione scolastica. Nelle prime due puntate della rubrica, ci siamo occupati di ricostruzione di carriera e di pensioni. Nella diretta di oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 17:00, torniamo a parlare di un tema importante per tutti i docenti e il personale ATA: la ricostruzione di carriera e in particolare il riallineamento.

Insieme al prof. Di Meglio spiegheremo cos’è il riallineamento, a cosa serve, perchè è così importante conoscerlo per il personale scolastico e tanto altro. Quando scatta il riallineamento? Qual è l’effetto economico, e perchè il riallineamento può tardare? Tutti temi che affronteremo nel corso della diretta e che grazie all’esperto troveranno risposta.

La diretta sarà come sempre visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola. Per gli spettatori sarà possibile porre le proprie domande attraverso i social.