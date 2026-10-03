Riallineamento di carriera e ricorsi legali, quando convengono realmente?

Torna l’appuntamento dedicato a temi di normativa insieme al prof. Rino Di Meglio, esperto di legislazione scolastica. Nelle prime due puntate della rubrica, ci siamo occupati di ricostruzione di carriera e di pensioni. Nella diretta di venerdì 2 ottobre, alle ore 17:00, siamo tornati a parlare di un tema importante per tutti i docenti e il personale ATA: la ricostruzione di carriera e in particolare il riallineamento.
A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Il ricorso al Giudice del Lavoro rappresenta l’ultima soluzione a cui ricorrere, poiché i costi legali rischiano di superare il beneficio economico effettivo recuperabile. Nella maggior parte dei casi è sufficiente inviare un sollecito scritto e una successiva diffida al Dirigente Scolastico per consentire agli uffici di sbloccare la pratica”.
Soggetti esclusi: Non riguarda i neo-immessi in ruolo dal settembre 2023 (ai quali il servizio è riconosciuto integralmente in anni, mesi e giorni) né chi possiede meno di 4 anni di pre-ruolo (3 anni per il personale ATA), poiché i primi anni vengono già riconosciuti per intero.
Decorrenza del riallineamento:
✅ Mi dite perchè la segreteria non vuol fare la ricostruzione di carriera io metto in mezzo il sindacato
✅ Chi ha ottenuto il passaggio di tuolo da diplomato a laureato, superato l’anno di prova, entro quanto tempo deve essere adeguato lo stipendio?
✅ Essendo già presente una vecchia dichiarazione dei servizi e ricostruzione, come ci deve coportare? è la segreteria che deve aggiornare manualmente?
✅ Per gli assistenti amministrativi che transitato a ruolo da dsga
✅ Sono un assistente tecnico, ma la somma degli anni, 20 anni nel mio caso, la somma deve essere compresa la parte di ruolo e la parte del precariato?