Chi ha la 104 può essere bocciato a scuola? Le indicazioni normative e il ruolo del PEI

Con la fine delle lezioni, le scuole sono impegnate negli scrutini di fine anno. Tra i nodi da affrontare, anche la valutazione degli alunni con la 104. Un tema delicato, che richiede di conciliare diritto all’inclusione e verifica dei risultati scolastici. Ma cosa prevede esattamente la normativa in merito?

La normativa

Con l’entrata in vigore dal 2024/2025 delle nuove disposizioni sulla valutazione degli alunni con disabilità certificata resta legata agli obiettivi indicati nel PEI (Piano Educativo Individualizzato). La norma aggiornata – approvata il 1° ottobre 2024 – specifica che ogni giudizio deve essere riferito al percorso individuale, ma non vieta esplicitamente la bocciatura.

Il ruolo del PEI nella valutazione

Il PEI viene elaborato dal GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo) e rappresenta lo strumento centrale per la progettazione educativa. Al suo interno vengono stabiliti:

• Obiettivi formativi personalizzati;

• Strategie didattiche e strumenti di supporto;

• Criteri di valutazione coerenti con le capacità dell’alunno.

La valutazione, secondo i principi indicati nel PEI, non può limitarsi alla performance, ma deve tenere conto dell’intero processo di apprendimento e crescita.

La bocciatura è possibile in casi specifici



L’articolo 14 della legge 104/92 prevede che, su proposta del consiglio di classe o interclasse, il collegio dei docenti possa deliberare una terza ripetenza per l’alunno con disabilità, se considerata nell’interesse del soggetto.

Inoltre, i genitori possono richiedere la reiscrizione alla stessa classe in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI, soprattutto se tale insuccesso è dipeso dalla non attuazione delle misure inclusive previste. Questa eventualità, tuttavia, deve risultare espressamente nel verbale del consiglio di classe.