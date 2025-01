Riforma 4+2, i percorsi salgono da 225 a 628: il MIM pubblica l’elenco delle 396 scuole autorizzate

La Commissione ministeriale deputata a vagliare le candidature degli istituti tecnico-professionali per la adozione del modello 4+2 per il prossimo anno scolastico ha ultimato i suoi lavori: le scuole autorizzate passano da 180 dello scorso anno a 396; i percorsi salgono da 225 a 628. A dirlo è il Ministero, con un apposito comunicato.

“Un successo al di là di ogni previsione“, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “con un aumento dei percorsi del 210% rispetto allo scorso anno. Le scuole autorizzate passano da 180 a 396, +120%: circa un quarto degli istituti tecnico-professionali insomma ha finora aderito alla riforma”.

“Particolarmente positivo – continua il Ministro – è l’interesse mostrato dal Mezzogiorno, sintomo di una forte volontà di modernizzazione e di sviluppo, in linea con gli ultimi dati su diminuzione della dispersione, diminuzione del divario Nord/Sud, crescita economica. In realtà è tutta la scuola italiana che sta cambiando in profondità, a partire proprio dalla scuola tecnico-professionale, che grazie alle innovazioni del 4+2 potrà offrire più opportunità formative ai nostri giovani, diventando volano di crescita per le nostre imprese“.

Nel frattempo, è stato anche pubblicato il decreto direttoriale n. 111 del 20 gennaio 2025, con il quale è stato trasmesso l’elenco delle scuole autorizzate.